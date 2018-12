Immobili | compravendite casa in aumento Uffici -20 | 8%

Istat : aumentate le compravendite Immobili ari : Dati postivi per il mercato immobiliare. Secondo l' Istat nel secondo trimestre dell'anno le convenzioni notarili per il settore e le altre convenzioni relative ad atti traslativi a titolo oneroso per ...

Immobiliare : la locazione doppia le compravendite in Italia : ... come aree giochi per i bambini, aree relax o spazi lettura, fitness, gioco all'aperto, gioco delle carte, per corsi o eventi, sale per feste, spettacoli musicali e proiezioni. Gli ambienti e i ...