Immigrazione | la nave Aquarius cessa il salvataggio dei migranti | Salvini soddisfatto

(Di venerdì 7 dicembre 2018) Laha comunicato tramite Medici Senza Frontiere di aver sospeso la propria attività di soccorso in mare dei. L’Ong Sos Méditeranée. che ospitava a bordo dellaun team di assistenza medica di Medici senza frontiere, abbandona il suo progetto umanitario.indagata per smaltimento illecito dei rifiuti infettati daiRicordiamo che laè sottoposta da novembre a verifiche dalla procura di Catania, che l’ha indagata per traffico di rifiuti a rischio infettivo. Quella che per molti è stata una manovra politica, è invece un fatto documentato. 24 mila chilogrammi di rifiuti pericolosi sarebbero stati smaltiti in modo indifferenziato. La procura ha indagato per la vicenda MSF e due operatori della raccolta. I rifiuti sanitari sono pericolosi per la salute e la vita umana: infatti sono stati accertati più di 5000 casi dia bordo portatori ...