Immacolata | ecco le cose da sapere

Immacolata Concezione : ecco perché si celebra l’8 Dicembre e qual è il vero significato del dogma : L’8 Dicembre la Chiesa Cattolica ricorda l’Immacolata Concezione: il dogma fu reso esecutivo con la bolla “Ineffabilis Deus”, promulgata da Pio IX l’8 Dicembre 1854, che recita: “La beatissima Vergine Maria, sin dal primo istante del suo concepimento, per singolare grazia e privilegio di Dio e in vista dei meriti di Gesù Cristo, fu preservata immune da ogni macchia di peccato originale”. Un primo passo concreto per rendere la festa ...

