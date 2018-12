Ilary Blasi | “Con Fabrizio Corona non c’è stato nessun accordo | non mi presto alle

Ilary Blasi e la lite con Corona : come ha reagito Francesco Totti : Francesco Totti teso per la lite tra Ilary Blasi e Fabrizio Corona La lite tra Ilary Blasi e Fabrizio Corona è stata senza dubbio il colpo di scena della terza edizione del Grande Fratello Vip. Oggi a Mattino Cinque, Alfonso Signorini ha parlato a Federica Panicucci proprio di quell’episodio e di quanto avvenuto dietro le quinte. L’opinionista ha raccontato che durante lo scontro in diretta tra il fotografo dei vip e la conduttrice ...

Ilary Blasi : "Mio marito prima di sposarci mi disse : 'abbandona il lavoro e dedicati alla famiglia' Poi ha capito" : È convinta che il marito Francesco Totti le sia stato fedele, nonostante le dichiarazioni in diretta tv di Fabrizio Corona. Ilary Blasi, in un'intervista al Corriere della Sera, parla della sua famiglia, di quale sia il segreto per tenerla unita per così tanto tempo: "È questione di incastri e di vita monotona: sveglia presto e la sera tutti a tavola insieme, sempre". E racconta anche di come si sia innamorata del marito e ...

Ilary Blasi in pausa per un anno? L’agenzia pubblicitaria risponde : Ilary Blasi sarebbe pronta a prendersi un anno di pausa. Questo uno dei rumors circolati nelle ultime settimane in rete e che ha subito sollevato un vortice di ipotesi sulle motivazioni della conduttrice. Presunte a quanto pare, perché Ilary Blasi ha preferito non ribattere di persona alle voci di corridoio ed ha fatto agire l’agenzia di management Notoria che gestisce i suoi interessi e le sue apparizioni sul piccolo schermo.Ilary Blasi ...

Lite Ilary Blasi e Fabrizio Corona/ Signorini : 'Gli autori cercavano di fermarla - dietro le quinte Totti...' - IlSussidiario.net : Ilary Blasi e la Lite con Fabrizio Corona: "Nessun accordo, non mi presto alle pagliacciate". E sul matrimonio con Francesco Totti...

Ilary Blasi via dal GF Vip? L'agenzia della conduttrice rompe il silenzio : 'Notoria' commenta i rumors sul presunto "anno sabbatico" che avrebbe intenzione di prendersi la Blasi dopo tre anni al...

Ilary Blasi e la lite con Fabrizio Corona : ‘Accordo? Non mi presto alle pagliacciate’ : “Non c’era nessun accordo tra noi, non mi presto alle pagliacciate: se ci fosse stato, lui se la sarebbe giostrata meglio, non mi avrebbe detto quelle brutte parole”. Ilary Blasi smentisce l’ipotesi che il duro scontro con Fabrizio Corona avvenuto durante il Grande Fratello Vip 2018 sia stato frutto di un accordo come affermato da un documento ufficiale depositato agli atti del procedimento in cui il Tribunale di ...

Ilary Blasi e lo scontro con Corona al Gf : 'Non partecipo a certe sceneggiate' : Da qualche settimana a questa parte non si fa altro che parlare sui social della lite avvenuta al Grande Fratello fra Ilary Blasi e Fabrizio Corona lo scorso 25 ottobre. Molti fan infatti continuano a chiedersi se la discussione fra la conduttrice del Gf Vip 3 e l'ex re dei paparazzi è stata preparata a tavolino per risollevare gli ascolti del reality oppure no. Ad aumentare i dubbi del pubblico ci hanno pensato anche gli avvocati di Fabrizio ...

Ilary Blasi : “La lite al GF Vip con Fabrizio Corona?”. La verità di Lady Totti : Ilary Blasi, conduttrice e moglie di Francesco Totti, parla si sé, della sua carriera e del rapporto con marito e figli. Lo ha fatto in una lunga intervista rilasciata a ”Liberi Tutti”, domani in edicola con il ”Corriere della Sera”. La Blasi racconta se stessa, divisa tra impegni pubblici e vita privata con il marito Francesco e i figli, Christian, Chanel e la piccola Isabel. La conduttrice è nota per programmi di ...

Ilary Blasi E LA LITE CON FABRIZIO CORONA/ "Se ci fosse stato un accordo - non mi avrebbe...' - IlSussidiario.net : ILARY BLASI e la LITE con FABRIZIO CORONA: "Nessun accordo, non mi presto alle pagliacciate". E sul matrimonio con Francesco Totti...

Ilary Blasi si apre sull'affaire Corona al Grande Fratello Vip : 'Non era organizzato' : A pochi giorni dalla messa in onda della puntata finale del 'Grande Fratello Vip' (il reality-show di Canale 5 giunto quest'anno alla sua terza edizione consecutiva), la conduttrice del format, Ilary Blasi, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito al gossip secondo cui la lite avuta dalla consorte di Francesco Totti con Fabrizio Corona sarebbe stata studiata a tavolino. Ilary Blasi smentisce il rumors sullo scontro fake con l'ex-re dei ...

GF Vip - Ilary Blasi e la lite con Corona : 'Nessun accordo - non mi presto alle pagliacciate' : Si torna a parlare dell'ormai famosa lite fra l'ex re dei paparazzi e la conduttrice durante una diretta del Grande Fratello Vip , in cui Fabrizio Corona doveva entrare nella Casa per parlare con l'ex ...

Dalla lite con Corona alla vita matrimoniale con Totti - Ilary Blasi si racconta : “prima del matrimonio Francesco mi chiese di non lavorare” : Ilary Blasi parla della sua vita matrimoniale al fianco di Francesco Totti e chiarisce le circostanze della lite con Corona: l’intervista alla presentatrice romana Ilary Blasi, prima di essere protagonista della finale del Grande Fratello Vip 3 (che andrà in onda lunedì prossimo), si confessa in una lunga intervista in cui racconta i particolari della sua vita matrimoniale accanto a Francesco Totti. “All’inizio mi ha detto ...

GF VIP : Ilary Blasi : “Nessun accordo con Fabrizio Corona - non mi presto alle pagliacciate”.Leggi le sue parole : Il duro botta e risposta fra Ilary Blasi e Fabrizio Corona al Gf Vip ha parecchio fatto discutere. Dopo la promessa di vendetta da parte di Corona, o meglio, dei suoi legali, sono arrivate... L'articolo GF VIP: Ilary Blasi: “Nessun accordo con Fabrizio Corona, non mi presto alle pagliacciate”.Leggi le sue parole proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Ilary Blasi e la lite con Fabrizio Corona/ "Nessun accordo - non mi presto alle pagliacciate" - IlSussidiario.net : Ilary Blasi e la lite con Fabrizio Corona: "Nessun accordo, non mi presto alle pagliacciate". E sul matrimonio con Francesco Totti...