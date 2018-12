Il video del Sun: giocatori dell’Arsenal bevono e inalano gas esilarante

ilnapolista

(Di venerdì 7 dicembre 2018) Immagini risalenti ad agosto Bufera disciplinare in casa Arsenal. Il tabloid The Sun ha diffuso delle immagini girate ad agosto che ritraggono alcunidel club in un club privato di Londra. Si tratta di Mesut Ozil, Alexander Lacazette, Pierre Aubameyang, Senad Kolasinac e il giovane Matteo Guendouzi. I calciatori sono immortalati mentrebevande alcoliche (vodka e champagne) edel gasda alcuni palloncini. Questo gas viene definito “hippy crack”, e di solito viene utilizzato negli interventi chirurgici odontoiatrici per alleviare il dolore. Secondo il Sun, l’ossido di azoto (questa la precisa nomenclatura scientifica) può portare a gravi conseguenze, tanto che 17 persone sono morte in Gran Bretagna in seguito a presunti abusi con la sostanza. Non è illegale possedere il gas, ma la sua vendita è proibita in Inghilterra e Galles ai ...