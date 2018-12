Il Trono di Spade 8 | nel primo teaser lo scontro tra fuoco e ghiaccio

Il nuovo teaser de Il Trono di Spade 8 si tinge di fuoco e ghiaccio : Lannister contro Stark e Targaryen? (video) : fuoco e ghiaccio si incontrano nel nuovo teaser de Il Trono di Spade 8. Una metafora che i fan della serie avranno ben colto. Nella notte, HBO ha rilasciato un breve video in cui anticipa la battaglia finale nell'ottava e ultima stagione della saga fantasy. La clip non dice assolutamente nulla di inedito, ma lascia molto all'immaginazione. I territori di Westeros e Roccia del Drago subiscono degli improvvisi cambiamenti. Il ghiaccio inizia ad ...

Se Juve-Inter fosse serie tv : il derby d'Italia come 'Il Trono di Spade' : E se Juventus-Inter fosse una serie tv? In fondo, il derby d'Italia è un condensato di attese, emozioni ed effetti speciali degno dei migliori show per il piccolo schermo, interpretato da protagonisti ...

Sophie Turner e Joe Jonas presto sposi - tutti i dettagli sul matrimonio tra la star e l’attrice de Il Trono di Spade : Sophie Turner e Joe Jonas fanno coppia fissa da ormai più di due anni. Dopo aver annunciato il fidanzamento, i due sono pronti a compiere il grande passo. Il musicista e l'attrice interprete di Sansa stark ne Il Trono di Spade sono sempre stati riservati sulla loro relazione, e solo negli ultimi mesi si sono lasciati andare, rendendo pubbliche alcune delle loro apparizioni (come l'iconico scatto in cui si sono vestiti come i coniugi Addams per ...

HBO lavora a uno spin-off de Il Trono di Spade su Jon Snow? Kit Harington dice la sua : Se pensate che tra gli spin-off de Il Trono di Spade ci sia anche quello dedicato a Jon Snow, bisogna ricredersi. La HBO ha lanciato diverse idee su progetti legati all'universo creato da George R. R. Martin, e molti sperano di poter rivedere uno dei protagonisti della saga. Il prolifico autore fantasy ha una valanga di opinioni al riguardo, e tra queste vi è l'idea di una serie incentrata sui cittadini di Approdo del Re - in sostanza, quei ...

Il set de Il Trono di Spade 8 top secret - i segreti dell’ultima stagione dalle scene fake alla sicurezza : Non è un segreto che la serie cerchi di soffocare la fuoriuscita di spoiler, ma per Il Trono di Spade 8, la produzione ha superato se stessa. In passato, se ben ricordate, qualche furbetto era riuscito a eludere la sicurezza del sistema informatico, rubando leak di episodi, che poi sono andati in rete creando un bel disastro. Per Il Trono di Spade 8, uno dei registi della serie aveva confidato di aver girato delle scene false per sviare i ...

Casting per il prequel de Il Trono di Spade - si cercano due gemelli per gli antenati dei Lannister? : Al via i Casting per il prequel de Il Trono di Spade. L'atteso spin-off della saga fantasy ha già iniziato a prendere forma con l'arrivo di Naomi Watts (recentemente vista in Gypsy su Netflix) e Josh Whitehouse di Poldark. Inoltre, si vocifera che le attrici Denise Gough e Sheila Atim siano in trattative per apparire nel pilot della serie, mentre la star di Black Panther, Letitia Wright era stata inizialmente confermata, per poi smentire la ...

Kit Harington de Il Trono di Spade nega le accuse di infedeltà e il web si spacca : Rose Leslie è stata tradita? : Kit Harington de Il Trono di Spade sta vivendo un periodo decisamente sfavorevole. Dopo la fine della serie HBO, il prode Jon Snow è stato accusato di infedeltà da una modella, con cui lui avrebbe avuto una relazione sia prima che durante il matrimonio con Rose Leslie. Lo scandalo getta fango sul nome di Kit Harington, associato subito a quello di un marito fedifrago, a discapito della povera attrice, con cui si è sposato a giugno. Olga ...

Chi salirà sul Trono di Spade e perché - tutti i possibili candidati a regnare su Westeros : Chi salirà sul Trono di Spade? L'ottava e ultima stagione della serie arriverà solo il prossimo anno su HBO, e successivamente in Italia, ma da quando è stata annunciata, tutti i fan si pongono questa domanda. Al momento, solo gli attori e la HBO sanno come finirà la battaglia, ma le scommesse sono già state aperte. Dopo tutto, lo slogan ufficiale de Il Trono di Spade 8 è proprio "For the throne", un grido di guerra che anticipa come i ...

È uscito "Fuoco e Sangue" - il libro prequel del "Trono di Spade. È il più venduto su Amazon : Milioni di persone in tutto il mondo da ormai troppi anni si fanno una sola domanda: "Chi siederà sul Trono di Spade?" La variante di questa domanda è: "Il Trono verrà fatto fondere per mettere la parola fine a questa storia?".Non lo sappiamo ancora, e nel frattempo George R.R. Martin continua a promettere ai fan di ritirarsi in totale solitudine in una baita per terminare i due ultimi libri della saga fantasy più ...

Il Trono di Spade e la teoria sull'identità di Tyrion Lannister in 10 punti chiave : A pochi giorni dall'annuncio della HBO sull'uscita dell'ultima stagione de Il Trono di Spade prevista per l'aprile del 2019, tornano di moda sul web le teorie su ciò che vedremo nell'ottavo capitolo della serie tratta dai romanzi di Gorge R. R. Martin, e una di queste coinvolgerebbe uno dei protagonisti più amati dai fan. Tyrion ha subito, episodio dopo episodio, un'evoluzione netta e radicale, affermandosi tra i buoni come vera pecora nera di ...

Il prequel del Trono di Spade sarà senza Targaryen e senza draghi : Dopo la data di premiere del Trono di Spade 8, sono trapelati alcuni dettagli sul prequel. E a renderli noti è stato direttamente George R.R. Martin. Lo scrittore, che della nuova serie in lavorazione per l’HBO è sceneggiatore e produttore esecutivo, aveva già chiarito che tutto si svolgerà in un’ambientazione temporale diversa rispetto a quella precedentemente nota, il che avrebbe comportato differenze strutturali non banali. Il ...

Il prequel de Il Trono Di Spade parlerà di un mondo molto diverso dai libri : in che modo la serie verrà stravolta? : Il prequel de Il Trono di Spade racconterà un mondo molto diverso da quello presentato nei libri e nella serie originale. George R.R. Martin ha già scatenato la sua fantasia per narrare una nuova storia ambientata 10,000 anni prima degli eventi degli Stark, Lannister e Targaryen. Per questo motivo, l'universo de Il Trono di Spade potrebbe essere stravolto. L'acclamato autore ha anticipato a Entertainment Weekly di dimenticare il mondo di ...

“Il gioco del Trono” prima de “Il Trono di spade” : il capolavoro fantasy da cui è tratta la serie : Esce ad aprile l'ottava stagione de "Il trono di spade", la serie televisiva che ha appassionato milioni di spettatori in tutto il mondo. La saga letteraria originale è opera dello scrittore americano George R. R. Martin. L'autore, inserito dal Times tra le 100 persone più influenti al mondo, ora si fa attendere con il penultimo romanzo "The Wind of Winter". .Continua a leggere

8 indizi su Il Trono di Spade 8 che anticipano l’ultima stagione : dalla première a un episodio stile Nozze Rosse : Chi vincerà nella battaglia finale de Il Trono di Spade 8? Le alleanza sono state strette, e i regni si preparano a scontrarsi tra loro per una guerra all'ultimo sangue. I Lannister contro gli Stark e i Targaryen. Ma chi riuscirà a sedersi sull'ambito Trono? In attesa di scoprire cosa ci riserva Il Trono di Spade 8, il regista David Nutter (che ha già diretto diversi episodi della serie, tra cui il famigerato e cruento Le Nozze Rosse) si è ...