Il Peter Pan Bastia Umbra vince il trofeo

Nuoto - Margherita Panziera : “Sono più convinta di me stessa. Ai Mondiali? Voglio divertirmi e comPetere ad alto livello” : Le lancette dell’orologio viaggiano molto velocemente e a partire dall’11 dicembre, ad Hangzhou (Cina), il mondo del Nuoto si esibirà nella rassegna iridata in vasca corta a chiosa del 2018. La Nazionale italiana si presenta ai nastri di partenza con diverse ambizioni. Gli Europei a Glasgow hanno messo in mostra una squadra che è andata oltre le sue solite punte di diamante. Giovani e seconde linee si sono prese la scena. Tra di ...

Gipi su Il ragazzo più felice del mondo : "La sindrome di Peter Pan? Ci si sta da dio" : Il fumetto è una roba di chiusura al mondo. Ho bisogno di entrambe le cose: sto bene in entrambe. Se sono stato per due-tre anni chiuso in una stanzetta, l'idea di stare con una troupe di ragazzi ...

Zotta : grazie a scuole chiuse evitata tragedia a nido Peter Pan 2 : Roma – “L’edificio bianco che vedete nella foto e’ un nido. Il nido Peter Pan 2. Si trova nel quartiere Montesacro. Una delle tante tragedie sfiorate a Roma, dove le raffiche di vento hanno raggiunto e superato i 100 km/h. Non c’erano bambini in quel nido perche’ ieri e’ rimasto chiuso per disposizione del Campidoglio. Come tutte le scuole”. “Le scuole sono rimaste chiuse anche oggi per ...

“Io e Peter Pan” dal 17 al 28 ottobre 2018 al Teatro Le Salette : ARRIVA AL Teatro LE Salette UNO SPETTACOLO PER GUARIRE DALLA SINDROME DI Peter PAN Ci sono uomini che hanno paura di crescere ed esprimono una vera e propria immaturità affettiva. La chiamano “Sindrome di Peter Pan”, ovvero una condizione psicologica che porta molti soggetti a vivere un’esistenza di eterna fanciullezza. E proprio a loro (ma non solo) è dedicato il nuovo spettacolo “Io e Peter Pan” , firmato da Silvestro Longo, una ...