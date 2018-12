Il partito dei cattolici o quello dei vescovi? Di fatto | c' è già il manifesto

Il mistero dei Libdem. È il nuovo partito di Renzi? : La rinuncia di Marco Minniti a competere per la segreteria del Pd parrebbe l'indizio finale che rende prova tutti i segnali arrivati nei giorni scorsi sull'accelerazione di Matteo Renzi verso la creazione di un partito autonomo dal Pd, dal profilo liberale e europeista, sulla scia di En Marche di Macron. L'ex ministro dell'Interno ha deciso di lasciar perdere dopo il rifiuto dei renziani di fornire ...

Il partito dei vescovi : Roma. L’unità politica dei cattolici italiana è un’esperienza “irripetibile”, ha detto più volte nel corso degli anni il cardinale Camillo Ruini, che di chiesa italiana e politica – almeno dalla svolta di Loreto del 1985 in poi – se ne intende come pochi altri. Eppure c’è chi vuole sfidare il dogma

Taiwan : l'astro nascente del partito Kuomintang antepone il tema dell'economia a quello dei legami con la Cina : Taipei, 03 dic 06:02 - , Agenzia Nova, - Han Kuo-yu, esponente 61enne del partito Kuomintang che ha espugnato a sorpresa la città di Kaohsiung in occasione delle elezioni Taiwanesi... , Cip,

Alle Europee debutto per il partito dei cattolici : E’ la Repubblica a svelare l’esistenza di una strategia, che sarebbe promossa anche dalla Cei, incentrata sull’accelerazione del partito dei

Pd - un partito sull'orlo del collasso : i numeri da incubo dei votanti nei circoli : L'Espresso è entrato in possesso della tabella con i dati sugli iscritti che hanno partecipato alle primarie regionali nel Lazio. E sul numero in edicola da domenica, il nostro reportage tra Roma, Bologna e Torino tra le sezioni abbandonate e i militanti sfiduciati Il Pd che immagina Marco Minniti ricorda tanto la Lega di Matteo Salvini "

L’istantanea – Il partito dei papà : quando i figli divengono i padri : Ogni figlio è piezz e core come si dice a Napoli, e gli italiani, interpretando liberamente questo sentimento, le hanno tentate tutte per saziare l’amore. È così nato il partito dei figli di papà che la gerontocrazia al potere accudiva oltre i meriti e i bisogni. Abbiamo conosciuto ministri e presidenti che si son fatti in quattro, a volte in otto, per offrire ai marmocchi la via breve del successo. Ne è nata per li rami la Repubblica dei ...

Confermato il sequestro dei 49 milioni alla Lega. Ma Salvini ha già pronto un altro partito : La corte d’Appello di Genova ha Confermato, giusto oggi, la confisca di 49 milioni di euro alla Lega. La sentenza del processo sui rimborsi elettorali ottenuti dal partito tra il 2008 e il 2010 ha visto la condanna un anno e 10 mesi Umberto Bossi, a 3 anni e nove mesi l’ex tesoriere del Carroccio Fr

Anticorruzione - via obbligo di una sola fondazione per partito. Nomi pubblici dei donatori : Lega vuole alzare il limite : Per Matteo Renzi era la “norma salva Casaleggio“. Adesso è scomparsa dal ddl Anticorruzione. Nella tarda serata di ieri, infatti, le commissioni Affari costituzionali e Giustizia della Camera hanno approvato un emendamento della Lega che sopprime parte dell’articolo 9. Si tratta della legge che disciplina la “trasparenza nei rapporti tra partiti politici e fondazioni politiche”. Nel testo della riforma che dal Consiglio dei ...

Nasce il partito dei sindaci - si chiama Italia in Comune : 'Non seguiamo i sondaggi per andare dietro alla pancia delle persone, ma puntiamo a un'idea di Paese e a un programma per raggiungerla'. Lo ha detto Federico Pizzarotti, sindaco di Parma, ex M5S, ...

Brasile - Jair Bolsonaro è il nuovo presidente. L’ex militare trionfa con il 55 - 2%. Sconfitto il partito dei lavoratori : Jair Bolsonaro è il nuovo presidente eletto del Brasile. Con il 55,2% dei voti, il candidato della destra ha nettamente Sconfitto Fernando Haddad, del partito dei lavoratori, che non è andato oltre il 44,8% dei consensi, secondo i dati riferiti dalla commissione elettorale. “Cambierò il destino del Paese”, ha detto Bolsonaro dopo la conferma della sua vittoria, promettendo di creare “una nazione grande, libera e ...

Governo - il retroscena : Giorgetti e Buffagni - si allarga il partito dei responsabili : Lo spread incombe sul Governo. Matteo Salvini e Luigi Di Maio sanno benissimo che uno spread oltre i 300 punti non si può sostenere a lungo. Giovanni Tria glielo ricorda tutti i giorni: 'Abbiamo delle ...

Il 'Love Tour' da sold out dei Thegiornalisti è partito da Torino : Dopo la data zero di Vigevano è partito ieri sera dal PalaAlpitour di Torino il Love Tour dei Thegiornalisti. sold Out in tutti palazzetti in cui farà tappa, si concluderà al PalaLottomatica di Roma ...

Sondaggi : per Demopolis la Lega si conferma primo partito col 31 - 5% dei consensi : Resta alto il consenso ai due partiti dell'area di Governo. La Lega si conferma, con il 31,5% prima forza politica: un punto e mezzo sopra il Movimento 5 Stelle, posizionato oggi al 30%. È la fotografia che emerge dal Barometro Politico di ottobre dell'Istituto Demopolis , diretto da Pietro Vento. Sia pur ...