Il nuovo teaser de Il Trono di Spade 8 si tinge di fuoco e ghiaccio | Lannister contro

Un nuovo teaser dell’ultima stagione di Game of Thrones : L’ultima stagione di Game of Thrones continua ad avvicinarsi. E così Hbo ha appena diffuso il teaser ufficiale dell’ottava e conclusiva stagione. L’appuntamento è fissato per aprile 2019, ma il breve video non rivela molto di più rispetto a quanto già sappiamo. Le immagini infatti raccontano lo scontro tra ghiaccio e fuoco, rappresentato sulla mappa che Daenerys e Stannis hanno consultato a Dragonstone, con le grandi casate ...

The Game Awards 2018 : BioWare presenta un nuovo Dragon Age con un brevissimo teaser : Nel corso delle ultime settimane BioWare stessa aveva lasciato intendere che durante la lunga notte dei The Game Awards 2018 avremmo saputo di più sul prossimo capitolo della serie Dragon Age, attualmente in sviluppo parallelo insieme ad Anthem negli uffici dello studio canadese.Dragon Age ha puntualmente fatto la propria apparizione nel corso dell'evento con un brevissimo teaser, che però ha avuto lo spiacevole risultato di sollevare molte più ...

Arriva un nuovo Far Cry post-apocalittico? Un primo curioso teaser trailer : Ubisoft stuzzica la fantasia dei fan con quello che sembra essere un nuovo capitolo post-apocalittico per la serie di Far Cry. Come riporta Eurogamer.net, la compagnia ha in programma una presentazione agli imminenti The Game Awards.Il nuovo gioco di Far Cry non ha ancora ricevuto un nome ma ha già ricevuto un teaser trailer sorprendentemente lungo prima del suo completo reveal.Mentre il filmato non conferma esattamente ciò che Ubisoft ha in ...

Audi e-tron GT - nuovo teaser della berlina elettrica : Il 28 novembre, nella giornata d'apertura alla stampa del Salone di Los Angeles, l'Audi svelerà in anteprima mondiale la nuova e-tron GT, una concept che prefigurerà una futura quattro porte elettrica ad alte prestazioni. Dopo aver annunciato il debutto del prototipo durante l'annuale conferenza sul bilancio, la Casa tedesca ha diramato un'immagine laterale della vettura camuffata e un video teaser che rivela alcuni dettagli di stile della ...

Il Re leone - ecco il primo teaser del nuovo film : “Tutto ciò che è illuminato dal sole è il nostro regno“: inizia così il primo teaser de Il Re leone, il film live-action che Disney ha deciso di trarre dal suo classico dell’animazione del 1994 e che uscirà da noi nell’agosto 2019. E in questa prima clip di anticipazione si riproducono appunto, soprattutto con il ricorso agli effetti speciali in Cgi, le scene introduttive del cartone animato originale con un notevole ...

Il nuovo teaser di Elseworlds mostra il destino di Barry “al tappeto” con Diggle - nessun bacio con Felicity? : Altro giro e altra cosa per Elseworlds che si mostra in un nuovo teaser questa volta andato in onda durante il nuovo episodio di The Flash 5. Per par condicio, The CW ha pensato bene di mostrare ieri la parte che riguarda Oliver nei panni di Barry e con tanto di bacio da parte di Iris, e ieri sera ha fatto esattamente il contrario. Se la sdolcinata vita di Barry andrà stretta ad Oliver, quella "sportiva" di quest'ultimo non sembra dispiacere ...

Game of Thrones - il nuovo teaser conferma il ritorno nel 2019 (e svela il mese) : Every battle. Every betrayal. Every risk. Every fight. Every sacrifice. Every death. All #ForTheThrone. pic.twitter.com/WReVt473SH — Game Of Thrones (@GameOfThrones) November 13, 2018 Arriva decisamente a sorpresa il nuovo teaser relativo alla nuova stagione di Game of Thrones. L’ottavo ciclo di episodi, infatti, era atteso per la prima metà del 2019, ma ora questa nuova clip fa crescere l’attesa. In realtà non ci sono ...

Toy Story 4 - ecco teaser e trama del nuovo film animato : Summer 2019. #ToyStory4 pic.twitter.com/IBzdOJKpka — Disney (@Disney) November 12, 2018 Era l’aprile 2018 quando Disney e Pixar avevano ufficializzato l’uscita per l’estate 2019 di Toy Story 4, il quarto capitolo nella saga dei giocattoli capitanati da Woody e Buzz Lightyear iniziata nel 1995. Ora che mancano pochi mesi all’uscita ufficiale iniziano ad arrivare maggiori informazioni sulla trama rimasta finora ...

Alla scoperta di Maid of Sker - un nuovo survival horror in prima persona che si mostra nel suo teaser : Maid of Sker è un survival horror in prima persona basato su una storia vera, nel quale i giocatori dovranno affrontare il raccapricciante folklore gallese, riporta Dualshockers.Realizzato dagli studi di Wales Interactive, Maid of Sker offrirà un gameplay stealth e senza alcun arma. Quando il folclore gallese incontra un macabro hotel sperduto, non possiamo che aspettarci una storia da mettere i brividi, sopratutto se basa sulla storia vera di ...

Milano accoglie la cover del nuovo album di Marco Mengoni? Arriva un teaser prima dei singoli : La cover del nuovo album di Marco Mengoni potrebbe essere stata rivelata. Secondo il teaser comparso sui canali ufficiali dedicati all’artista, la copertina dovrebbe raffigurare l’artista che viaggia controcorrente rispetto alla folla, quindi l’unico a essere ripreso in volto. Il colore blu catalizza immediatamente l’attenzione, così come quel Marco Mengoni a caratteri cubitali in alto che potrebbe essere il titolo del ...

nuovo teaser video per Honor Magic 2 - che mostra il suo design a scorrimento : Honor Magic 2 compare in un Nuovo video promozionale, confermando l'apertura a scorrimento per rivelare la fotocamera frontale. L'articolo Nuovo teaser video per Honor Magic 2, che mostra il suo design a scorrimento proviene da TuttoAndroid.