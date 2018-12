Il Nizza mette alla porta Balotelli Supermario torna in Italia?

Il complotto per far fuori Renzi : "Era già tutto orga Nizza to - poi la telefonata per mettermi spalle al muro" : La resa dei conti interna al Pd, ancora in corso, e che sostanzialmente mette i Renzi ani contro il resto del partito, ebbe il suo capitolo fondamentale il 5 marzo. Giorno successivo alla disfatta del ...

To Do List permette di orgaNizzare gli impegni e le attività anche tramite dettatura : To Do List è un'applicazione sviluppata da Seo&WebDesign che offre all'utente la possibilità di organizzare gli impegni e le attività quotidiane in modo semplice e immediato. L'app permette di creare le attività e le Liste personalizzate con le caselle di spunta e di aggiungere eventi al calendario, inoltre è presente una comoda funzione di dettatura per inserire la Lista delle attività semplicemente parlando. L'articolo To Do List ...