Il ministro Tria sempre più in bilico | vertice sulla manovra senza di lui

Vertice sulla manovra senza Tria. Il ministro dell’Economia è sempre più in bilico : Da Palazzo Chigi fanno sapere che del titolare del Tesoro non c’era bisogno. Oggi la fiducia, a rischio il summit a Bruxelles. Di Maio: taglio del 40% sulle pensioni d’oro

Giovanni Tria - la rivincita del ministro : perché non è un fesso : 'Esistono dei termini ben precisi a livello procedurale e i tempi sono stretti', ha spiegato il titolare dell' Economia. Il quale, non pago, appena finito il vertice Ue si è infilato su un aereo, è ...

Pensioni : Quota 100 - il ministro Tria favorevole a modifiche sull'intervento : "Vediamo se Quota 100 e reddito di cittadinanza possono costare meno", lo ha dichiarato il ministro dell'Economia e delle Finanze Giovanni Tria a margine dell'audizione in Commissione Bilancio alla Camera: Tria ha lasciato intendere la volontà del Governo ad un'apertura a nuove modifiche sulle misure chiave della nuova Legge di Stabilità 2019 al fine di raggiungere un compromesso con la Commissione Europea. Tria pronto a nuove misure ...

ministro Tria affranto : rispunta ipotesi dimissioni : Il dettaglio decisivo di quel comunicato arriva quando i vicepremier rimarcano il ruolo di Conte nel rapporto con colui che sarebbe l' interlocutore istituzionale del Ministro dell' Economia: il ...

[Il retroscena] Il ministro dell'Economia Tria pensa alle dimissioni : ecco quando potrebbero arrivare : Tutto perfettamente in linea con il volere di Mattarella che bloccò la nomina all'Economia di Paolo Savona per avere un ferreo guardiano dei conti. La fermezza quando il confronto sul varo della ...

Manovra - scontro fra Tria e le opposizioniIl ministro : "Possibili misure aggiuntive" : Il ministro dell'Economia non vuole rispondere alle domande: "Non è un'audizione, se non siete d'accordo me ne vado". Le opposizioni lasciano i lavori. Dopo diverse ore, concluso l'esame in commissione Bilancio: il testo oggi alla Camera

Manovra - il ministro Tria : “Spero che l’Italia non vada in recessione” : Proprio mentre il Parlamento si accinge ad approvare una Manovra che prevede una crescita dell'economia pari al +1,5%, il ministro dell'Economia Giovanni Tria dichiara: "Preferirei che l'economia non andasse in recessione. Speriamo di non andare in recessione e quindi di fare una Manovra che ostacoli questo rallentamento dell'economia. Quando si è in condizioni più complicate o in recessione questo pone dei punti a favore del fatto che bisogna ...

Sapelli invita il ministro Tria a non seguire l'esempio di Tsipras : 'Sarebbe una tragedia' : Intervistato da Start Magazine, l'economista, storico e docente universitario Giulio Sapelli ha espresso le sue impressioni e valutazioni sui contenuti della legge di bilancio messa a punto dal Governo gialloverde. Per quanto concerne la trattativa sulla finanziaria, il professore ha detto la sua sui rapporti conflittuali tra il Governo italiano e la Commissione Europea. Sapelli: 'Cadere nello stesso errore di Tsipras sarebbe una ...

Conte e Tria - debutto al G20. Il ministro del Tesoro : l'infrazione si può evitare : Negli stessi istanti, il ministro dell'Economia Giovanni Tria, nei corridoi dell'Hilton di Porto Madero, dove dormono anche i vertici della Ue, dice che il confronto andrà avanti nella capitale ...

Manovra - Tria "Serve alla crescita - manca stabilità economica"/ Ultime notizie - il ministro parla al Senato - IlSussidiario.net : Manovra, trattativa Commissione Ue: Di Maio "ok riduzione debito, non slittano le riforme'. Ultime notizie, Conte e Tria spiegano le modifiche su deficit