Il derby d' Italia va alla Juventus che batte l' Inter 1-0

LIVE Juventus-Inter - Serie A calcio in DIRETTA : 1-0 - Mandzukic decide il derby d’Italia : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Juventus-Inter, big match valido per la 15^ giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. Si preannuncia una sfida rovente allo Stadium di Torino per una grande classica del nostro campionato, il ribattezzato derby d’Italia che come sempre regala grandi emozioni e che questa volta può essere visto anche come uno scontro diretto in ottica scudetto. Da una parte gli imbattuti bianconeri che sono ...

Calcio : è il giorno del derby d'Italia : E' la sera di Juventus-Inter, una delle partitissime del campionato. Con undici punti di distacco tra le due squadre in classifica, il match può riaprire o chiudere il discorso scudetto, almeno per ...

Diretta Juventus Inter / Streaming video e tv : l'eterno testa a testa del derby d'Italia - Serie A - - IlSussidiario.net : Diretta Juventus Inter, Streaming video e tv: il Derby d'Italia si gioca con i bianconeri a +11 sui nerazzuri che vogliono recuperare anche sul Napoli.

Alex Sandro spettatore del derby d'Italia - ma rinnova il contratto : Da tempo in casa Juventus teneva banco la vicenda del rinnovo di Alex Sandro, in scadenza di contratto nel 2020. In estate Beppe Marotta ha rinnovato e stilato nuovi contratti, ma non è riuscito a trovare la quadra per il rinnovo del terzino brasiliano al quale non sono mai mancate le pretendenti. Le sirene di Manchester United e Paris Saint Germain hanno fatto drizzare le orecchie all'ex Porto che deve aver ponderato un suo trasferimento. La ...

Juve-Inter : news e ultime sulle formazioni del derby d'Italia in diretta LIVE - Sky Sport : Sarà trasmessa alle 20:30 su Sky Sport Serie A HD, canale 201, e su Sky Sport HD, canale 251,. 12:28 7 dic E' il grande giorno del derby d'Italia. Segui l'avvicinamento a Juve-Inter attraverso il ...

Per il Napoli un altro derby d'Italia in... albergo. E Ancelotti rispolvera la maglia di Mazzola : Non sarà certo come il 28 aprile scorso, non sarà certo una vigilia tanto carica di tensione come quella vissuta a Firenze poco più di sette mesi fa. Non ci sono dubbi. Però, anche questa ha il suo ...

Juventus-Inter - il derby di tutta Italia : Più che un derby d'Italia è Juve contro tutti. L'Inter catalizza le speranze di chi rincorre - Napoli in primis - ma anche semplicemente di chi sogna un campionato vivo fino a primavera. La Juve ...

Juventus-Inter - le probabili formazioni del derby d'Italia : Manca sempre meno al derby d'Italia numero 171. Tempo di sciogliere gli ultimi dubbi di formazione, poi Juventus e Inter saranno pronte a scendere in campo all'Allianz Stadium per quello che è " a ...

derby d'Italia - Del Piero : «Inter forte - ma la Juventus vince quando vuole». : Alessandro Del Piero ha rilasciato una lunga intervista a 'La Gazzetta dello Sport' in vista del big match tra Juventus e Inter

Calcio femminile - Coppa Italia 2019 : la Juventus affronta il Castelvecchio - derby per Milan e Fiorentina negli ottavi di finale : Un weekend dell’Immacolata tutta dal sapor di Coppa Italia nel Calcio femminile. Approfittando della pausa del campionato, le compagini del nostro movimento del “Pallone in rosa” si esibiranno negli ottavi di finale (8 dicembre) della competizione nostrana in cerca del passaggio di turno. Tante le big in campo. Il Milan, capolista in Serie A, affronterà L’FC Interazionale Milano, leader in Serie B, in un derby pieno di ...

Pronostici 15° giornata di Serie A : Juventus grande favorita nel derby d'Italia : Durante questa settimana ricca di partite di campionati esteri e Coppa Italia, torna il campionato di Seria A, proprio nel fine settimana in cui si festeggia la festa dell’Immacolata . Ad aprire la 15esima giornata di Serie A, sarà l'attesissimo big match tra Juventus ed Inter venerdì 7 dicembre alle ore 20.30. Juventus, Napoli e Roma sono favorite, mentre domenica alle ore 20.30 ci sarà un'altra bella sfida tra Milan e Torino. Pronostici ...

La quindicesima giornata di Serie A è pronta a dare spettacolo con il derby d’Italia e le quote di William Hill : Va in scena la quindicesima giornata di campionato, che si apre venerdì sera con il derby d’Italia. Juventus-Inter è una grande classica del calcio italiano e per l’occasione William Hill – il più autorevole bookmaker britannico – propone tante giocate interessanti. I padroni di casa sono nettamente favoriti (1.57): in caso di successo, i bianconeri potrebbero eguagliare la miglior partenza dopo 15 giornate nei cinque maggiori campionati ...

Juve-Inter - per i bookmaker il derby d’Italia può riaprire il campionato : nerazzurri chiamati all’impresa : È la partita più giocata in assoluto nella massima serie calcistica italiana (27 incontri disputati nella Divisione Nazionale nel periodo 1909-1929 e 170 in Serie A dal 1930 ad oggi). Ma questa volta la sfida Juventus-Inter potrebbe rappresentare un cambio di direzione in questa stagione, ne sono convinti gli analisti di planetwin365, che hanno deciso sfidare i tifosi a puntare sull’impresa nerazzurra, alzando di netto la quota per il “2” ...