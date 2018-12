“Il cancro mi ha mangiato un occhio” Ma ce la fa | poi la scoperta choc dei medici

Tumori - Gianni Minoli : “Il cancro ha già perso e vi spiego perchè” : Giovanni Minoli è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta dall’1.30 alle 6.00 del mattino. Lo storico giornalista ha parlato del suo rapporto con la Rai: “Un amore da sempre. Nella mia generazione sono quello che amava la televisione quando tutti volevano fare i giornalisti della carta stampata perché pensavano che la televisione ...

“Il mio gatto mi ha salvato la vita - ha ‘fiutato’ il mio cancro al seno” : la commovente storia che arriva dagli Stati Uniti : “Il mio gatto mi ha salvato la vita“, così Michelle Pearson, dell’Oregon, inizia a raccontare la sua storia. La donna sostiene di essere ancora viva perché il suo amato gatto ha “annusato” che in lei c’era qualcosa che non andava, permettendo così una diagnosi tempestiva del cancro al seno. Mia, questo il nome del micio, era stato adottato da Michelle e dal marito da un gattile due anni fa. Si tratta di un ...

“Il mio cancro? Ecco la verità”. Adesso parla Elisa Isoardi. Uno sfogo durissimo : “Mentre in diretta lo specialista elencava i sintomi tipici dei tumori alle corde vocali, io sono impallidita e ho pensato che anche io facevo parte di quella categoria”. Parole di Elisa Isoardi in una vecchia intervista al settimanale DiPiù, a cui ha poi confessato che dopo la puntata in questione, a ‘Uno Mattina’, ha chiesto allo specialista presente in studio di visitarla e gli ha parlato dei numerosi sintomi che da tempo la ...

Michael Bublè si ritira dalla musica : “Il cancro di mio figlio mi ha cambiato. Per sopravvivere ho imitato Benigni in ‘La vita è bella’” : “Lascio al top la mia carriera”. Dopo 75 milioni di dischi venduti Michael Bublé annuncia sul Weekend del Daily Mail il ritiro ufficiale dal mondo della musica, a un mese dall’uscita del suo nuovo album Love, che uscirà il 16 novembre e sarà anche l’ultimo. Quello che chiude definitivamente la sua carriera. Il crooner canadese spiega che a determinare la sua decisione è stato il cancro al fegato del figlio maggiore, Noah, che si è ...

Nadia Toffa : “Il cancro a marzo è tornato - ma combatto” : “Ho subìto più di un intervento. In seguito ad un malore lo scorso dicembre sono stata operata d’urgenza. Poi ho fatto la chemioterapia e la radioterapia. Sembrava tutto finito, ma a marzo durante un controllo, è arrivata la brutta notizia. Il cancro era tornato e mi hanno operata nuovamente”: sono le parole di Nadia Toffa che racconta la sua battaglia contro la malattia. La presentatrice de ‘Le iene’ è stata ospite ...

Nadia Toffa a Verissimo : “Il cancro è una sfida che devo combattere” : Nadia Toffa a Verissimo per parlare della sua nuova battaglia contro il cancro. La conduttrice de Le Iene è ritornata di recente in tv per riprendere in mano il timone del programma, ma la sfida non è ancora finita. La definisce così Nadia Toffa, mettendo anche in conto la possibilità di non riuscire a vincere del tutto. Nadia Toffa a Verissimo, dal malore alla terapia Non è passato molto tempo da quando Nadia Toffa ha messo in crisi il pubblico ...

Nadia Toffa a Verissimo : “Il cancro è tornato e mi hanno operata di nuovo” : Nadia Toffa intervista a Verissimo: le ultime dichiarazioni sul tumore Nadia Toffa è tornata a Verissimo per parlare del cancro, una battaglia iniziata lo scorso dicembre e che continua ancora oggi. Nella puntata in onda sabato 13 ottobre l’inviata e conduttrice de Le Iene ha svelato di essere stata operata di nuovo lo scorso marzo. […] L'articolo Nadia Toffa a Verissimo: “Il cancro è tornato e mi hanno operata di nuovo” ...

Nadia Toffa - confessione al Tg 5 dopo le polemiche : “Il cancro è una cosa brutta” : Nadia Toffa è stata fraintesa: confessione al Tg 5 Nadia Toffa è stata intervista al Tg 5 in vista dell’uscita del suo libro Fiorire d’inverno. Nell’ultimo periodo, ha ricevuto un numero impressionante di critiche per via della sua concezione di “cancro come dono”. Ma la conduttrice de Le Iene ha poi spiegato di essere stata […] L'articolo Nadia Toffa, confessione al Tg 5 dopo le polemiche: “Il cancro è ...

Paul Allen ha di nuovo il cancro/ L’annuncio su Twitter del co-fondatore di Microsoft “Il linfoma è tornato” : Paul Allen ha di nuovo il cancro. L’annuncio su Twitter del co-fondatore di Microsoft “Il linfoma è tornato”. Lo aveva già sconfitto nel 1983 e poi nel 2009: ora una terza battaglia(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 16:30:00 GMT)