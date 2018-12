Il calendario degli appuntamenti e le buone notizie | con Il Monferrato in

Serie A calcio - il calendario e gli orari degli anticipi di oggi. Come vederli in tv e streaming su Sky e Dazn : Torna il campionato di Serie A di calcio dopo la pausa per le Nazionali. Un sabato davvero interessante quello per la tredicesima giornata che vede in campo Juventus, Inter e Roma, tre delle squadre più seguite nel Bel Paese. I bianconeri vogliono proseguire nella clamorosa striscia vincente (un solo pareggio, con il Genoa per la banda di Allegri): sfida in casa alla Spal. Trasferta ad Udine per i giallorossi, mentre per i nerazzurri a San Siro ...

Orari Serie A calcio - il calendario degli anticipi di sabato 24 novembre : come vederli in tv su Sky e DAZN : Dopo la pausa per la Nazionale riprende il campionato di Serie A 2018-2019 di calcio. Si apre oggi, sabato 24 novembre, la tredicesima giornata con ben tre anticipi in programma. Alle ore 15.00 scenderanno in campo Udinese e Roma in un incontro che vedrà la prima di Davide Nicola sulla panchina dei friulani. Alle ore 18.00 sarà la volta della capolista Juventus che attende in casa la Spal per allungare in attesa delle inseguitrici. Nella sfida ...

Pattinaggio artistico - Grand Prix Grenoble 2018 : programma - orari e tv. Il calendario degli Internationaux de France : Lo stadio del ghiaccio Polesud di Grenoble ospiterà questo fine settimana gli Internationaux De France 2018, ultima tappa del circuito ISU Grand Prix 2018-2019 di Pattinaggio artistico prima delle Finali, quest’anno in programma a Vancouver (Canada) dal 6 al 9 dicembre. Nonostante l’assenza di atleti azzurri, per l’ultimo atto di qualificazione scenderanno sul ghiaccio atleti di primissimo livello: assisteremo infatti alla ...

calendario Nations League 2019 - il programma e gli orari di tutte le partite degli ultimi due turni. Come vederle in tv : La Nations League 2018-2019, neonata competizione organizzata dalla UEFA con l’intento di diminuire il numero di amichevoli e di aumentare il numero di partite con i tre punti in palio, torna nuovamente protagonista in questa settimana. Le Nazionali in gioco per le quattro leghe si sfideranno per gli ultimi incontri che definiranno il quadro delle qualificate alla Final Four, le promozioni e le retrocessioni. Due turni nei quali i match ...

Scacchi - Mondiale Caruana-Carlssen : il calendario completo e le date. Il programma e gli orari degli incontri : Il Mondiale di Scacchi 2018 si disputerà a Londra (Gran Bretagna) dal 9 al 26 novembre. Il norvegese Magnus Carlsen, detentore del titolo, affronterà lo statunitense Fabiano Caruana che da qualche stagione ha deciso di sposare la causa degli USA lasciando l’Italia. Da una parte il 28enne scandinavo che ha conquistato il titolo nel 2013 e poi lo ha difeso nel 2014 e nel 2016. Si preannuncia una rassegna iridata di altissimo livello tecnico ...

calendario Serie A - gli orari degli anticipi di oggi (sabato 3 novembre) : come guardarle in tv e in diretta live streaming. Il palinsesto completo : L’undicesima giornata della Serie A 2018-2019 si completerà tra oggi e domani. Dopo l’anticipo di ieri nel quale il Napoli ha superato per 5-1 l’Empoli, oggi si proseguirà con il solito trittico di anticipi: alle ore 15.00 l’Inter ospiterà il Genoa, mentre alle ore 18.00 la Roma andrà a giocare a Firenze, infine alle ore 20.30 il Cagliari farà visita alla Juventus. Di seguito il Calendario completo, il programma ...

Modena Ski Pass 2018 : date - programma - orari e calendario degli eventi : Modena SkiPass 2018, il Salone del Turismo e degli Sport invernali, torna a ModenaFiere dall’1 al 4 novembre per la sua 25esima edizione. Una manifestazione in cui le attrazioni non mancheranno e che darà spazio anche a qualcosa di spettacolare e altrettanto agonistico riguardante il mondo della neve. Tra le novità più importanti spicca, infatti, la tappa della Coppa del Mondo di Big Air, per le discipline freeski e snowboard. Questa sede ...

Volley - Nations League 2019 : svelato il calendario dell’Italia. Tutte le date - le partite e gli avversari degli azzurri : La FIVB ha svelato il calendario della Nations League 2019 di Volley maschile, la competizione mondiale itinerante alla sua seconda edizione. Si incomincia nel weekend del 31 maggio – 2 giugno e si concluderà il 28-30 giugno prima della Final Six negli USA dal 10 al 14 luglio. Al torneo sono iscritte 16 Nazionali che si affronteranno tra loro una sola volta per un totale di 15 partite spalmate in 5 weekend di gara, un torneo massacrante ...