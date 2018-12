Iannone ed il bacio ad un' altra sotto gli occhi di Belen | lui | ' È solo una vecchia amica'

Blastingnews

(Di venerdì 7 dicembre 2018) La rivista ''Chi'' ha lanciato uno scoop che riguarda il pilota di MotoGP Andreae la sua exRodriguez. Durante una cena in un noto ristorante di Milano,è stato paparazzato in compagnia di una bella ragazza. Si tratta, nello specifico, di Roberta Petroro, compagna dell'ex calciatore campione del mondo del 2006 ed oggi allenatore del Crotone, Massimo Oddo. 'Chi' ha reso ancora più interessante la situazione, considerato che mentre i due si stavano scambiando un(ma non si tratterebbe di un'compromettente')in persona è entrata nello stesso locale. Ha dunque visto interamente la scena, anche se di fatto la showgirl argentina ed il pilota non stanno più insieme da qualche mese. Ma la situazione era davvero interessante per farsela sfuggire e i paparazzi ci sono andati a nozze. In realtà si tratterebbe di 'fumo', perché Andreae Roberta ...