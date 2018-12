I video più visti del 2018 | da Irama a Lo Stato Sociale e Alvaro Soler c’è spazio anche

Il video dell’arresto collettivo di più di 100 studenti francesi : Lì se ne parla molto: è stato girato durante una manifestazione studentesca contro la riforma dell'istruzione

8 Dicembre 2018 - Buona Festa dell’Immacolata Concezione : ecco i video più significativi per gli auguri su Facebook e WhatsApp : L’8 Dicembre la Chiesa cattolica celebra la solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria: è un dogma cattolico, proclamato da papa Pio IX l’8 Dicembre 1854 con la bolla Ineffabilis Deus, in base alla quale la Vergine Maria è stata preservata immune dal peccato originale fin dal primo istante del suo concepimento. La Vergine Maria, pur essendo stata concepita dai genitori (sant’Anna e san Gioacchino), così come ...

I 10 video di YouTube più popolari in Italia nel 2018 : Molti YouTuber (ovviamente), molta trap (ovviamente?) ma anche Cristiano Ronaldo e due cartoni animati

YouTube Rewind 2018 : i video più popolari dell’anno : Per un anno che se ne va arrivano, immancabili, le classifiche. Una di queste è tutta per i video più cliccati su YouTube. Un caleidoscopio che ci fornisce uno spaccato di quello che gli utenti italiani guardano sul piattaforma di streaming video più celebre: musica, molte parodie, ma anche momenti memorabili di tv e campagne sociali. Ecco la top ten: Al primo posto c’è la performance canora a X Faxtor di Martina Attili e della sua ...

YouTube Rewind 2018 : i video più popolari del 2018 : Per un anno che se ne va arrivano, immancabili, le classifiche. Una di queste è tutta per i video più cliccati su YouTube. Un caleidoscopio che ci fornisce uno spaccato di quello che gli utenti italiani guardano sul piattaforma di streaming video più celebre: musica, molte parodie, ma anche momenti memorabili di tv e campagne sociali. Ecco la top ten: Al primo posto c’è la performance canora a X Faxtor di Martina Attili e della sua ...

I 10 dei video più visti nel 2018 su YouTube : (Gif: Google blog) Amore e capoeira è il video musicale più popolare in Italia su YouTube nel 2018. Il video del tormentone estivo, cantato da Giusy Ferreri, si piazza al primo posto della classifica annuale con 124.123.974 visualizzazioni (nel momento in cui scriviamo questo articolo). Al secondo posto troviamo Baby K con la sua Da zero a cento, altro tormentone estivo con 112.094.348 visualizzazioni. Si piazza a un’incollatura dai ...

Più di 60 rapper italiani nel nuovo album di Dj Fast Cut (tracklist e video preview) : E' a dir poco impressionante la tracklist di 'Dead Poets 2: I Due Ordini' il prossimo attesissimo disco di Dj FastCut, il cui pre-ordine è disponibile da oggi. Come spesso accade per i dischi firmati dai producer, non solo in ambito hop hop, le voci che si alterneranno sulle basi curate da FastCut saranno diverse e molto distanti tra loro, per stile, tecnica, vocalità, attitudine, immaginario e chi più ne ha più ne metta....Continua a leggere

38 anni senza Led Zeppelin : cosa ci ha lasciato 'la più grande rock band del mondo' - ASCOLTA / video - 1 / 13 - : 04 dic 2018 - Si vede che il destino aveva deciso di non fare arrivare i Led Zeppelin agli anni Ottanta, e bisogna riconoscere che ce l'aveva messa tutta: prima l'incidente di Plant a Rodi, poi il ...

4 Dicembre 2018 - Santa Barbara : auguri di buon onomastico - ecco video - FRASI e le IMMAGINI più belle [GALLERY] : 1/46 ...

Svelata ufficialmente la Nvidia Titan RTX - la scheda video più potente : Dopo i leak di qualche giorno fa, erano in molti ad attendere la nuova scheda video di Nvidia (la nuova Titan RTX). Finalmente è oggi stata rivelata ufficialmente la nuova arrivata di casa Nvidia, la RTX Titan, definita dalla stessa compagnia come la scheda video più potente, capace di garantire prestazioni elevatissime per lo sviluppo di intelligenze artificiali.Come riporta PC GamesN, la nuova Titan RTX (o T-Rex) è basata su architettura ...

Gran Galà del Calcio – Diletta Leotta più sexy che mai - la conduttrice dell’evento mostra una vertiginosa scollatura [video] : Diletta Leotta presentatrice del Gran Galà del Calcio 2018, il suo outfit è super sexy e attira le attenzioni di tutti i presenti Diletta Leotta è la presentatrice ufficiale del Gran Galà del Calcio 2018. La bellissima conduttrice non passa di certo inosservata sul palcoscenico dell’evento calcistico con il suo outfit super sexy. Il look della siciliana è contraddistinto da una vertiginosa scollatura e dal modello a sirena del ...

Le 5 personalizzazioni più belle dei nostri utenti - ricreate in un video (Dicembre 2018) : Abbiamo scelto le cinque personalizzazioni più belle dei nostri utenti e le abbiamo ricreate con sfondi, icone e widget. Mostrateci le vostre per partecipare alle prossime puntate di Homescreen Challenge! L'articolo Le 5 personalizzazioni più belle dei nostri utenti, ricreate in un video (Dicembre 2018) proviene da TuttoAndroid.

Uomo attacca serpente lungo più di 9 metri - il rettile reagisce : il video fa il giro del web : attacca serpente lungo più di 9 metri, Uomo rischia di essere ferito dal rettile e fugge Un Uomo ha avvistato uno dei serpenti più lunghi del mondo e ha realizzato un video per mostrare la creatura a quanta più gente possibile. Il video, contro tutte le aspettative , è divenuto virale non per le dimensioni eccezionali del rettile ma per ...

Diretta Monopoli Matera / Streaming video e tv : nessun attaccante ha segnato più di 3 gol! - Serie C - - IlSussidiario.net : Diretta Monopoli Matera, info Streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C nel girone C