I telefoni della Huawei e la guerra tecnologica tra due superpotenze

Gli operatori telefonici sono in crisi a causa della guerra dei prezzi : Tim, Vodafone e Wind Tre hanno registrato un calo dei profitti nell'ultimo trimestre, complice anche l'ingresso in campo di Iliad. L'articolo Gli operatori telefonici sono in crisi a causa della guerra dei prezzi proviene da TuttoAndroid.

Sky è ufficialmente entrato nel mondo della telefonia mobile - inizia la sfida a Tim e Vodafone. - Sky - : Adesso è entrata di prepotenza nel mondo del mobile , e l'idea nasce per caso, durante l'accordo con OperFiber nel marzo scorso, da che, si doveva creare un accordo per la fibra ottica per garantire ...

Iliad - Kena Mobile e Ho. Mobile - le promozioni low cost della telefonia mobile a confronto : promozioni low cost per la telefonia mobile: Iliad, Kena mobile e Ho. mobile a confronto promozioni low cost telefonia mobile a confronto Ecco le migliori offerte All Inclusive per la telefonia mobile:...

Meizu lancia un’opzione per la sostituzione della batteria dei suoi telefoni : Meizu ha annunciato un piano di sostituzione della batteria per i suoi telefoni, il cui costo lo rende senza dubbio una soluzione molto interessante L'articolo Meizu lancia un’opzione per la sostituzione della batteria dei suoi telefoni proviene da TuttoAndroid.

L’AGCOM analizza il mercato della telefonia italiano : Dall'AGCOM arriva il Focus Bilanci sui servizi di comunicazione elettronica dal 2013 al 2017, ossia un'interessante analisi del mercato della telefonia italiana L'articolo L’AGCOM analizza il mercato della telefonia italiano proviene da TuttoAndroid.

telefonini - smartphone e iphone - la porcheria della "obsolescenza programmata" : tutto vero - la condanna : Prima condanna al mondo a tutela dei consumatori contro i giganti del tech per l'obsolescenza programmata. L'Antitrust ha multato Apple per 10 milioni di euro e Samsung per 5 milioni per avere imposto agli utenti aggiornamenti ai software che hanno rallentato o compromesso il funzionamento degli sma

telefonini - smartphone e iphone - la porcheria della "obsolescenza programmata" : tutto vero - la condanna : Prima condanna al mondo a tutela dei consumatori contro i giganti del tech per l'obsolescenza programmata. L'Antitrust ha multato Apple per 10 milioni di euro e Samsung per 5 milioni per avere imposto agli utenti aggiornamenti ai software che hanno rallentato o compromesso il funzionamento degli sma

Le Iene - il dramma di Red Canzian : guarda sul telefonino il film a luci rosse della figlia Chiara : Un dolore troppo grande per Red Canzian . Lo storico bassista dei Pooh, davanti alle telecamere delle Iene , ha ricevuto un video sullo smartphone, decisamente sgradito. Protagonista, la figlia Chiara ...

telefoni e droga in carcere a Campobasso - blitz della polizia : Segnalati quattro detenuti e sequestrati tre cellulari e sostanze stupefacenti. L'ispezione disposta dal procuratore Nicola D'Angelo Campobasso. blitz della polizia, nella notte appena trascorsa, in ...