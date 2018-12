I cinque anni di Salvini al timone della Lega

Difesa : premier armeno Pashinyan - sviluppare il settore industriale nei prossimi cinque anni : "Il complesso militare-industriale è il ramo dell'economia che produce prodotti di un certo significato militare o dual device. Il XXI secolo ci offre questa opportunità. In Armenia, con il suo ...

Lombardia : Foroni - per argini Po 14 mln euro e cinque anni lavori : Milano, 29 nov. (AdnKronos) - cinque anni di lavori, quasi 14 milioni di finanziamenti (da fondi statali, regionali e di AIPo), di cui 3 milioni a carico di Regione Lombardia, 7 chilometri complessivi di lunghezza: sono alcuni dei numeri dei due nuovi argini maestri del fiume Po che sono stati inaug

A Strasburgo chiuso un processo dopo cinque anni : Il procedimento conclusosi oggi davanti alla Corte europea dei diritti umani era iniziato col ricorso presentato il 10 settembre 2013 da Silvio Berlusconicontro la legge Severino che lo aveva fatto decadere da senatore. Due mesi dopo, il 21 novembre 2013, Berlusconi sarebbe decaduto dalla carica di senatore per il voto dell'Aula di Palazzo Madama presieduta allora da Pietro Grasso. La pubblicazione della sentenza definitiva arriva, dunque, a ...

Silvio Berlusconi - la Corte europea non decide : 'Caso chiuso' - cinque anni per una non-sentenza : Caso archiviato, non ci sono le condizioni per continuare il procedimento. Così la Corte europea dei diritti dell'uomo si è espressa sul ricorso di Silvio Berlusconi contro la legge Severino che lo ha ...

Da Maidan a Kerch - cinque anni di tensioni tra Russia e Ucraina : ... Mosca sancisce l'annessione irreversibile della Crimea, inaugurando i 19 chilometri del ponte sullo Stretto di Kerch, costato piu' di 93 milioni di euro e ha un'importante valenza politica. Kiev ...

Raffaella Carrà torna dopo cinque anni con un disco 'caldo' sul Natale : Per non parlare del suo status di icona gay: 'Ho cominciato a capire il mondo gay dalla prima Canzonissima: ricevevo lettere da ragazzi che si volevano fare del male'. E se la Spagna ha riconosciuto ...

Ragusa - fermati presunti scafisti dello sbarco a Pozzallo con 264 migranti. Sono cinque egiziani tra i 19 e 31 anni : Sono di nazionalità egiziana i cinque presunti scafisti del barcone arrivato sabato sera nel porto di Pozzallo, nel Ragusano, con 264 migranti a bordo, quasi tutti eritrei. I sospettati Sono stati fermati dalla polizia con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. I cinque fermati hanno tra i 19 e i 31 anni. La Squadra Mobile di Ragusa è arrivata alla loro identificazione dopo aver ascoltate le testimonianze di chi era a ...

"A trentacinque anni ho deciso di dichiararmi non più cattolico - perché non facevo nulla di cattolico". Pif - Dio e il suo Arturo : Ha una voce titubante Pif – al secolo Pierfrancesco Diliberto, classe 1972 – quando ti parla. Immediatamente ti trasporta sui set che lo hanno reso famoso: resta un po' Iena (dove esordì prima come autore, dunque inviato agli inizi degli anni Duemila), un po' testimone (su MTV dal 2007) e un poco normalizzatore di stravaganze terrestri (Caro Marziano, in onda su Rai3 nel 2017). Sempre siciliano secondo lo sguardo che ha messo ...

Gli colava il naso continuamente e credeva fosse allergia : dopo cinque anni scopre che era liquido cerebrale : Un raffreddore durato cinque anni e scambiato per una ‘semplice’ allergia. Un raffreddore che, però, raffreddore non era. Una vicenda che ha dell’incredibile: arriva dall’America e vede protagonista Greg Phillpotts cittadino di Johnston County, in North Carolina. E’ stato proprio lui a raccontare la sua storia all’emittente americana Abc. Da ben cinque anni era alle prese con quello che sembrava solo un fastidioso e ...

Ha un forte mal di pancia e perde conoscenza : Amelia muore in cinque giorni a 7 anni : Lutto a Cagliari, dove è morta la piccola Amelia Sorrentino, figlia dell'ex campione di nuoto Corrado: ha avuto un forte mal di pancia e ha perso conoscenza. E' deceduta in soli 5 giorni per una patologia intestinale di cui nessuno si era accorto. Donati i suoi organi: due bambini hanno riavuto la vista grazie a lei.Continua a leggere

Lavoro : le 10 professioni più richieste dalle aziende nei prossimi cinque anni : In un mondo sempre più tecnologico, l'esperto di cyber security, l'esperto di blockchain e il data scientist sono i tre lavori del futuro che saranno sempre più richiesti dalle aziende italiane durante i ...

Bollette del gas - la prescrizione scende da cinque anni a due : ecco come non pagare gli arretrati : Rivoluzione sui maxi-conguagli pluriennali nelle Bollette del gas : in caso di ritardo della fatturazione per responsabilità del venditore o del distributore, l'utente sarà chiamato a pagare solo gli ...

Intervista – Irene Grandi : «Festeggio i miei primi venticinque anni in musica con un lungo viaggio» : Irene Grandi è da sempre un’artista che ha fatto della ricerca un suo punto fermo, indipendente, trasgressiva, graffiante e sopratutto mutevole, la sua carriera musicale ha inciso un solco profondo nella musica italiana con successi senza tempo che si sviluppano in universi sonori diversi mescolati tra di loro. Oggi a venticinque anni di distanza dal suo debutto, la cantante di “In vacanza da una vita“, è tornata in coppia con ...

