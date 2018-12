Huawei | direttrice finanziaria colosso accusata di frode da Usa

Arrestata in Canada la direttrice finanziaria Huawei | Trudeau assicura : "Nessun intervento politico" : Un giovedì nero per i mercati finanziari. Il crollo di Wall Street trascina l'Europa. Le borse del vecchio continente in una seduta bruciano 250 miliardi di euro di capitalizzazione. A scuotere le borse l'arresto shock del Cfo di Huawei in Canadasu disposizioni delle autorità americane.

Perché il Canada ha arrestato la direttrice finanziaria di Huawei : Roma. È stata arrestata a Vancouver in Canada, su mandato di cattura americano, la direttrice finanziaria di Huawei, prima azienda di telecomunicazioni cinese, presente in centinaia di paesi nel mondo. Le accuse ufficiali contro Meng Wanzhou, che è anche la figlia del fondatore del colosso telco, no

Huawei - arrestata in Canada la direttrice finanziaria Meng Wanzhou. Stati Uniti : “Ha violato le sanzioni contro l’Iran” : La direttrice finanziaria del colosso cinese Huawei Technologies, Meng Wanzhou, è stata arrestata in Canada. A renderlo noto il dipartimento di giustizia canadese. Venerdì 7 dicembre è prevista l’udienza in cui il giudice deciderà se rilasciarla su cauzione. La manager 41enne, destinata a succedere al padre Ren Zhengfei, è stata arrestata su richiesta degli Usa, che intendono chiedere l’estradizione. Il sospetto è che la figlia del ...

Huawei - arrestata la direttrice finanziaria Meng Wanzhou : Le autorità canadesi, su richiesta degli Stati Uniti che ne hanno chiesto l'estradizione per sospette violazioni delle sanzioni contro l'Iran,hanno arrestato a Vancouver la chief financial officer di Huawei, Meng Wanzhou, che ricopre anche il ruolo di vice presidente del board del gruppo di Shenzhen. L'arresto di Meng, che è anche la figlia del fondatore del gruppo, Ren Zhengfei, ex ingegnere dell'Esercito di Liberazione Popolare ...

