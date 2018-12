Huawei - arresto Meng Wanzhou : tregua Cina-Usa non a rischio : Il caso Huawei riguarda la "sicurezza nazionale" e viaggia su un "binario separato" rispetto alle trattative commerciali tra Stati Uniti e Cina. Lo ha assicurato Larry Kudlow , capo consigliere ...

5G in Italia e in Europa senza Huawei? Nuovi scenari post arresto CFO : I lavori per le infrastrutture utili per il 5G in Italia sono appena partiti e Huawei finora ha avuto un ruolo determinante per gli interventi tecnici entro i confini. Come raccontato anche qualche settimana fa, il produttore cinese ha fatto partire anche una serie di sperimentazioni in alcune città della penisola ma ora il suo impegno potrebbe essere compromesso a causa delle recenti cronache giudiziarie con protagonista Meng Wanzhou, CFO ...

Huawei - Russia contro Usa : ‘Arresto Meng Wanzhou inaccettabile arroganza politica’ : Sul caso Huawei Mosca attacca Washington. “Un atteggiamento di grande arroganza politica e da superpotenza che nessuno accetta e che viene condannata dagli alleati degli Usa. Bisogna porre fine a tutto questo”. Il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov ha commentato così l’arresto della direttrice finanziaria del colosso cinese Meng Wanzhou. “Ritengo che sia ancora una volta un fenomeno della linea di applicazione ...

Huawei - Trudeau su arresto Meng Wanzhou : nessuna interferenza politica - : Premier canadese: "Siamo un Paese con un sistema giudiziario indipendente". La figlia del fondatore del colosso cinese è stata arrestata a Vancouver nell'ambito di un'indagine Usa con l'accusa di aver ...

Huawei - la verità dello scontro tra Usa-Cina dopo l"arresto della figlia del Presidente della società : L’arresto della figlia del Presidente di Huwaei voluto dagli Usa, effetti su Borse e mercati e significato nella rivalita Usa-Cina

Huawei - Cina attacca gli Usa dopo arresto Meng Wanzhou : "Approccio irragionevole" : Sono contrari allo spirito della libera economia e della competizione equa. Cio' nonostante, a dispetto di quanto irragionevole il loro approccio diventi, le partnership che abbiamo con i nostri ...

Huawei - Cina accusa gli Usa : 'dietro l'arresto di Meng - volontà di fermare avanzata gruppo' : Analoga la ricostruzione del China Daily secondo cui gli Stati Uniti stanno facendo tutto quello che possono per contenere l'espansione del colosso della telefonia nel mondo. Mentre le autorità di ...

Cina-Usa - l’arresto di Mrs Huawei mette a rischio la tregua sui dazi : La tregua siglata da Trump e Xi a Buenos Aires, per evitare la guerra commerciale e forse una nuova guerra fredda tra Usa e Cina, è già a rischio. Perché proprio nelle ore in cui i due leader si mettevano a tavola per discutere l’intesa, a Vancouver la polizia canadese arrestava la direttrice finanziaria di Huawei, Meng Wanzhou, su mandato dei coll...

Canada : premier Trudeau - arresto cfo Huawei non ha motivazione politica : "Posso assicurare a tutti che il sistema giudiziario del nostro paese è indipendente", ha detto Trudeau, "e che questa decisione è stata assunta senza alcun intervento o interferenza politica". Il ...

Arresto Meng - la reazione della Cina 'Usa vuole fermare avanzamento di Huawei' : 'Gli Stati Uniti stanno facendo tutto quello che possono per contenere l'espansione di Huawei nel mondo perché la società è la punta più avanzata delle tecnologie cinesi', gli fa eco il China Daily . ...

Huawei - i nodi giudiziari e politici dell’arresto di Meng Wanzhou : L’arresto di Meng Wanzhou, cfo dell’impero delle telecomunicazioni cinesi, potrebbe aprire una battaglia di non facile risoluzione, non solo nello scontro per la supremazia tecnologica e commerciale tra Usa e Cina, ma anche sul fronte strettamente giudiziario, a cominciare dal percorso che dovrà seguire il Canada, Paese teatro del blitz...

L'arresto voluto dagli Usa dell'erede di Huawei è un caso mondiale. Borse ko : Meng Whanzhou potrebbe essere estradata negli States: avrebbe violato le sanzioni all'Iran. Sale la tensione nelle relazioni tra Pechino e Washington. Chiudono in rosso le Borse di tutto il mondo, Milano a - 2,5% -

Huawei - i nodi giudiziari e politici dell'arresto di Meng Wanzhou : Resta da vedere se la battaglia scatenerà anche nuove guerre ecomiche tra Stati Uniti e Cina che minaccino di essere «irragionevoli» per i mercati e l'economia globale.

L'arresto della numero 2 di Huawei manda in tilt le borse di mezzo mondo : Dove oltre ai timori legati al riaccendersi della guerra Cina-Usa pesano i timori legati ai segnali di rallentamento dell'economia. Dopo il lieve rimbalzo di settembre gli ordini alle fabbriche ...