Honda CR-V Hybrid | la versione ibrida del Suv più venduto al mondo arriva a febbraio

Honda CR-V Hybrid : il crossover giapponese dice addio al diesel [FOTO] : La Casa giapponese offre in Europa il suo primo SUV dotato di trazione ibrida intelligente Dall’introduzione del primo modello nel 1995, Honda CR-V si è costantemente migliorato di generazione in generazione. L’ultima versione è stata sviluppata per superare le aspettative dei clienti, con caratteristiche uniche notevolmente migliorate. Il nuovo CR-V vanta una gamma di tecnologie ancora più sofisticate e una qualità complessiva ...

Honda Cr-V Hybrid : ecco com'è - come va e quanto costa : ... in quella Eco che è attenta all'efficienza generale e, infine, in quella Sport con la quale la Cr-V sfodera una personalità quasi grintosa. La sobrietà non penalizza la naturalezza di guida Abbiamo ...