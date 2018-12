Hell’s Kitchen Italia 2018: sesta puntata, eliminata Elena

ilnotiziangolo

(Di sabato 8 dicembre 2018) Hell’s– Il cook talent guidato da Carlo Cracco è ritornato su Sky Uno HD nella serata del 7 dicembre. Continua la sfida fra tutti i concorrenti in gara ed iniziano ad emergere con evidenza le prime bugie. Mayla infatti ha giocato sporco, mettendo in cattiva luce le compagne della brigata rossa. Il duello finale invece ha visto Ginevra eai fornelli. L’di Hell’s, nonostante sia riuscita a dimostrare il suo carattere.Hell’s, ospite Fredrik BerseliusIl programma ha ospitato questa sera uno Chef d’eccezione, che ha raggiunto le cucine di Hell’sdopo un volo diretto da New York. Considerato uno dei migliori talenti internazionali, lo Chef punta tutto sulla semplicità. Anche se i suoi piatti hanno quel tocco di classe ...