Hearthstone : 18% di sconto per tutti sull'espansione 'La sfida di Rastakhan' : Finalmente è possibile prenotare la nuova espansione di Hearthstone: La sfida di Rastakhan. Come nostra consuetudine proponiamo a voi, giocatori di Hearthstone, una promozione per poter acquistare la prossima espansione ad un prezzo scontato ed essere così pronti ad aggiornare i vostri deck con le nuove carte! Per un periodo di tempo limitato Amazon vi offre infatti la possibilità di acquistare l'espansione con uno sconto del 18%.Per ...

Hearthstone : 18% di sconto per tutti sull'espansione 'La sfida di Rastakhan' : Finalmente è possibile prenotare la nuova espansione di Hearthstone: La sfida di Rastakhan. Come nostra consuetudine proponiamo a voi, giocatori di Hearthstone, una promozione per poter acquistare la prossima espansione ad un prezzo scontato ed essere così pronti ad aggiornare i vostri deck con le nuove carte! Per un periodo di tempo limitato Amazon vi offre infatti la possibilità di acquistare l'espansione con uno sconto del 18%.Per ...

Hearthstone : 18% di sconto per tutti sull'espansione 'La sfida di Rastakhan' : Finalmente è possibile prenotare la nuova espansione di Hearthstone: La sfida di Rastakhan. Come nostra consuetudine proponiamo a voi, giocatori di Hearthstone, una promozione per poter acquistare la prossima espansione ad un prezzo scontato ed essere così pronti ad aggiornare i vostri deck con le nuove carte! Per un periodo di tempo limitato Amazon vi offre infatti la possibilità di acquistare l'espansione con uno sconto del 18%.Per ...

Hearthstone : 18% di sconto per tutti sull'espansione 'La sfida di Rastakhan' : Finalmente è possibile prenotare la nuova espansione di Hearthstone: La sfida di Rastakhan. Come nostra consuetudine proponiamo a voi, giocatori di Hearthstone, una promozione per poter acquistare la prossima espansione ad un prezzo scontato ed essere così pronti ad aggiornare i vostri deck con le nuove carte! Per un periodo di tempo limitato Amazon vi offre infatti la possibilità di acquistare l'espansione con uno sconto del 18%.Per ...

Blizzcon 2018 : Hearthstone : La sfida di Rastakhan - anteprima : "Per terra, per acqua, fuoco e vento. Dei veri Troll il maggior divertimento! Per pestare, mazziare, picchiare con trasporto... Qui a Rovotorto!".Inizia con questo motto la presentazione di "La sfida di Rastakhan", nuova espansione di Hearthstone in arrivo il 4 Dicembre, annunciata durante la Blizzcon 2018. E noi di Eurogamer.it ci troviamo proprio ad Anaheim, in California, dove non solo possiamo vivere l'emozione di questo grande evento di ...

Hearthstone : ha il via la stagione classificata di novembre 2018 - Pozzo senza Fondo : ha avuto il via la nuova stagione classificata di Hearthstone, Pozzo senza Fondo.Come riporta Blizzard sulla sua pagina ufficiale, la stagione classificata di novembre 2018 è appena cominciata e come al solito potremo collazionare un nuovo dorso delle carte, chiamato Pozzo Lunare.Questo dorso metterà in mostra, sul retro delle nostre carte, i risultati che abbiamo raggiunto in Hearthstone. Per ottenerlo dovremo vincere cinque partite a qualsiasi ...