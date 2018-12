“Ha violentato per mesi la sorella 13enne della sua fidanzata” | 26enne indagato a Ivrea

fanpage

: Attendiamo un TW di selfino il felpino, alias gabibbo, e anche una diretta FB, sarà incazzato nero con questo maial… - Maurizio62 : Attendiamo un TW di selfino il felpino, alias gabibbo, e anche una diretta FB, sarà incazzato nero con questo maial… - Enricooot : Perché non mi ha ancora violentato? -

(Di venerdì 7 dicembre 2018) Il giovane avrebbe approfittato del rapporto con lasua frequentazionecasa di famiglia per avvicinare la minore e abusare di lei sia nell'abitazione sia nella sua auto. Laha raccontato di non aver denunciato subito le attenzioni delper non ferire lache sembrava molto innamorata.