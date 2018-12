Guarda verso il futuro

Verso il 231esimo Giuramento degli allievi della Nunziatella : il valore di una scelta Guardando al futuro : Sabato 17 novembre, a piazza del Plebiscito di Napoli, avrà luogo il Giuramento degli allievi della Scuola Militare Nunziatella. A 321 anni dalla fondazione della scuola che ha formato i militari che ...

Barbara Palombelli - lo sfogo in diretta tv : "Mio figlio di colore Guardato in modo diverso" : La giornalista, al timone di "Stasera Italia", è scoppiata mentre si parlava di immigrazione e accoglienza in Italia 0

Barbara Palombelli : "Mio figlio di colore ha paura - dice mi Guardano in modo diverso" : Barbara Palombelli, nel corso del suo programma Stasera Italia, ha confessato i suoi timori di mamma, a causa del clima che si respira in questo periodo in Italia. La conduttrice ha un figlio di colore con l'ex sindaco di Roma Francesco Rutelli, che sta accusando i pregiudizi delle persone, per via delle sue origini. "Io ho un figlio di colore", ha spiegato, "Mi dice: 'Mamma, da qualche mese mi guardano in maniera diversa sulla metropolitana'. ...

Square Enix Guarda verso i servizi in abbonamento per i suoi titoli principali : I servizi in abbonamento come Origin e Xbox Game Pass saranno il futuro del gaming secondo alcuni publisher, dopo EA e Microsoft anche Square Enix guarda verso tale direzione, o almeno così sembrerebbe leggendo l'ultimo rendiconto finanziario della compagnia.Come riporta WCCFTECH, Square Enix ha affermato che le vendite digitali hanno aumentato il ciclo vitale di molti titoli e di conseguenza il supporto post lancio riveste un ruolo ...

Ilaria Cucchi a Che tempo che fa : “Minacce? Ho paura. Mio padre Guarda il film tutte le sere - magari spera in un finale diverso” : Commovente e forte l’intervento di Ilaria Cucchi a Che tempo che Fa di Fabio Fazio su Rai1, accompagnata dall’avvocato Fabio Anselmo. Dopo aver ripercorso il lungo calvario giudiziario per scoprire la verità sulla fine del fratello Stefano ha raccontato delle numerose minacce e insulti che proprio in questi giorni hanno colpito lei e la sua famiglia “Mi rivolgo a chi continua a insultarmi e minacciarmi e a chi vuole far passare il concetto che ...

Ripescaggi Serie B LIVE - la decisione del Consiglio Federale : si va verso un nuovo cambio di format - la clamorosa proposta che riGuarda playoff e playout [DETTAGLI] : Ripescaggi Serie B – Sono ore caldissime per il campionato di Serie B, negli ultimi giorni è arrivata la sentenza del Consiglio di Stato che ha ribaltato la decisione del Tar del Lazio confermando il format del torneo cadetto a 19 squadre. Finita? Macchè. E’ prevista per domani la giornata decisiva, si riunisce infatti il Consiglio Federale che prenderà una decisione definitiva con il presidente Gravina pronto a chiudere ...