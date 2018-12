Gruppo Volkswagen - 15 milioni di veicoli useranno il pianale Meb : A poco meno di un anno di distanza dall'avvio della produzione della sua prima elettrica, la ID., la Volkswagen ha riunito tutti i propri fornitori principali, annunciando un aggiornamento dei piani per l'elettrificazione. Gran parte delle EV del Gruppo, permium escluse, si baseranno sulla nuova piattaforma modulare Meb che, secondo le previsioni di Wolfsburg, durante il suo ciclo vita farà da base a 15 milioni di veicoli a livello globale.Un ...

Gruppo Volkswagen - "Nel 2026 l'ultima generazione di motori endotermici" : La prossima generazione di automobili con motori a combustione interna sarà l'ultima per il Gruppo Volkswagen. Ad annunciarlo è stato Michael Jost, capo della strategia del marchio di Wolfsburg, che ha dichiarato che "Nel 2026 sarà avviata l'ultima linea produttiva di un veicolo con piattaforma con motore a combustione".Futuro elettrico. "I nostri colleghi", ha continuato Jost, "stanno lavorando sull'ultima piattaforma ...

Gruppo Volkswagen - "Con la Ford valutiamo altri progetti" : Il Gruppo Volkswagen dà un colpo di acceleratore ai programmi di sviluppo nel campo della mobilità del futuro e al tempo stesso conferma la possibilità di collaborare con la Ford anche al di fuori dei veicoli commerciali leggeri. Oggi, i vertici aziendali hanno varato un nuovo programma di investimenti che stanzia quasi 44 miliardi di euro fino al 2023: gli importi, pari a un terzo delle spese complessive previste, saranno destinati allo ...

Il Gruppo Roncaglia amplifica la passione per il mitico Volkswagen California : Camilla Roncaglia: sinergia fra fisico e digitale è chiave vincente per offrire esperienze ingaggianti Record di iscrizioni a We Love California 2018, il raduno degli appassionati del mitico Volkswagen California e dei veicoli camperizzati Volkswagen che si è svolto il 22 settembre a Dimaro, nel cuore delle Dolomiti. Oltre 670 partecipanti con più di 200 equipaggi hanno condiviso la loro passione in un evento immersivo, partecipando a ...

Gruppo Volkswagen - Conti in crescita malgrado le difficoltà del settore : Il settore automobilistico globale ha affrontato numerose difficoltà nel corso del terzo trimestre, come dimostrato da diverse trimestrali, ma il Gruppo Volkswagen è riuscito ad arginarne gli effetti, a partite dai problemi legati alle nuove procedure di omologazione Wlpt. Il conto economico del periodo è stato infatti chiuso con ricavi e utili in crescita.Salgono profitti e ricavi. Nello specifico il Gruppo tedesco ha registrato ricavi per ...

Gruppo Volkswagen - In trattative per una partnership con Waymo : Il Gruppo Volkswagen starebbe valutando la possibilità di avviare una partnership europea nel settore dei servizi di mobilità con Waymo, l'azienda del Gruppo Alphabet sulla base del progetto delle Google Car. Lo scrive la rivista tedesca Manager Magazin, aggiungendo ulteriori dettagli su una strategia che potrebbe aver effetti sugli altri partner dell'azienda californiana, il Gruppo FCA e la Jaguar Land Rover.Diess vorrebbe il 10%. ...

Gruppo Volkswagen - In Cina via alla costruzione di una fabbrica per le elettriche : Il Gruppo Volkswagen, attraverso la joint-venture paritetica con la Saic, ha annunciato l'inizio dei lavori per la costruzione di una nuova fabbrica in Cina destinata alle vetture ibride, elettriche ed elettrificate dei marchi Volkswagen, Skoda e Audi. L'impianto sorgerà a Shanghai (dove tra l'altro è già presente un altro sito industriale del Gruppo) e richiederà un investimento di 2,5 milioni di dollari (circa 2,2 miliardi di euro al cambio ...

Gruppo Volkswagen - In Germania pronti incentivi per i vecchi diesel : Il Gruppo Volkswagen ha annunciato una serie di iniziative commerciali in Germania in vista dei blocchi del traffico per i veicoli diesel più vecchi nelle maggiori città della nazione. Fino a 5.000 euro di incentivo. Sono previsti infatti incentivi per la rottamazione dei diesel da Euro 1 a Euro 5 acquistando un veicolo nuovo dei vari marchi del Gruppo. In media saranno offerti 4.000 euro di sconto per i clienti dei modelli da Euro 1 a Euro ...