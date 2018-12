: • Cyber News • #Grillo contro la Tav: 'Non è progresso' - Cyber_Feed : • Cyber News • #Grillo contro la Tav: 'Non è progresso' - TelevideoRai101 : Grillo contro la Tav: 'Non è progresso' - CarieriF : RT @valente_adriano: NON AVEVAMO DUBBI CARO BEPPE HANNO UNA PAURA PAZZESCA, POICHÉ IL REDDITO NON È SOLO UN AIUTO ALLE FASCE PIÙ DEBOLI MA… -

Con la Torino-Lione "ci guadagnerà soltanto chi la costruirà. La parola '' implica una 'nozione sociale' di miglioramento della qualità della vita. Qualcosa che nulla c'entra con la Tav". Così Beppein un post dopo le recenti manifestazioni pro-Tav e alla vigilia del corteo del fronte del No "E' curioso come, a difendere un buco mai fatto in Val di Susa, troviamo persone che riferiscono di appartenere a tutto lo spettro delle realtà produttive"."L'unica cosa che mantiene in comune con un simbolo è la sua inutilità".(Di sabato 8 dicembre 2018)