Gravidanza | sì dei ginecologi al lavoro fino al nono mese

(Di venerdì 7 dicembre 2018) Lavorareal termine della? È possibile. A dirlo icommentando l’emendamento della manovra dedicato politiche della famiglia.Cambia infatti il congedo maternità: per le donne che lo vorranno ci sarà la possibilità di continuare a lavorarealdipotendosi a quel punto permettere cinque mesi interi di astensione dopo il parto. L’emendamento è della Lega ed è stato approvato dalla Commissione Bilancio della Camera.Si chiama maternità agile e ha ricevuto il benestare dei. Secondo i medici, se le condizioni di salute lo permettono, è anche una maniera per mantenersi in movimento. Quindi non solo l’attività fisica in, ma anche l’operatività sulalla fine possono essere un bene per la donna.Naturalmente per quelle che decideranno di restare sul posto diservirà il certificato del ...