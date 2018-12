optimaitalia

: Grandi affari per le SIM con numeri facili in vendita su eBay: quotazioni Vodafone, TIM, Wind, Tre e Iliad - wordweb81 : Grandi affari per le SIM con numeri facili in vendita su eBay: quotazioni Vodafone, TIM, Wind, Tre e Iliad - OptiMagazine : Grandi affari per le SIM con numeri facili in vendita su eBay: quotazioni Vodafone, TIM, Wind, Tre e Iliad… - massimil_perna : Due grandi operazioni antidroga in Europa e non solo, ma purtroppo non basta. Il giro d’affari aumenta a dismisura… -

(Di venerdì 7 dicembre 2018)C'è un nuovo business online, quello delladelle SIM con, in particolar modo su. In una recentissima inchiesta del Corriere della Sera, si pone l'accento sulle transazioni di schede associate a recapiti rari, ossia semplici da ricordare magari per un'azienda o un profilo professionale, perché con la successione diidentici o consecutivi. Abbiamo dunque effettuato un'analisi degli annunci presenti sul noto e-commerce per proporre ai nostri lettori delleaggiornatissime per le schede, TIM, Wind, Tre e Iliad.Se qualcuno dei nostri lettori ha nascosto nel cassetto proprio una vecchia SIM non più in uso e di cui desidera disfarsi, a patto che il numero abbinato sia abbastanza memoralizzabile e dunque appetibile, è giusto che sia a conoscenza del valore reale del suo piccolo tesoro. Alcuni annunci sulla piattaformasono ...