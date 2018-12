Grande Fratello Vip | la lite Blasi-Corona | Alfonso Signorini svela il dietro le quinte e

Grande Fratello Vip - i pronostici della finalissima : Walter Nudo grande favorito : Mancano pochi giorni alla finalissima del grande Fratello Vip 2018 che sancirà il nome del vincitore della terza edizione. Al momento sono quattro i concorrenti già approdati alla fase finale del reality show: Silvia Provvedi, al sicuro già da un paio di settimane, Francesco Monte, Andrea Mainardi e Walter Nudo (gli ultimi due hanno appreso il proprio destino lo scorso lunedì). Ad essi andrà ad aggiungersi uno tra Benedetta Mazza e Stefano Sala, ...

Grande Fratello Vip 3 puntata 7 dicembre 2018 : ...

Terza spunta blu su WhatsApp per segnalare gli screenshot? Altro che Grande Fratello : Siamo obbligati a ritornare, nostro malgrado, sulla questione Terza spunta su WhatsApp per fare chiarezza sulla funzione tanto chiacchierata sui social anche in questi primi giorni di dicembre ma che, ancora una volta, non trova alcuna conferma nelle operazioni di sviluppo dell'applicazione di messaggistica. Per quanti in molti continuino a tifare per un clima da Grande Fratello (inteso non come programma televisivo e reality show ma come ...

Grande Fratello Vip : Elia Fongaro fa una rivelazione ‘piccante’ su Jane : Elia Fongaro e Jane del GF Vip hanno passato la notte insieme? La rivelazione choc Poco fa Elia Fongaro ha scritto un post su instagram, che ha lasciato tutti di stucco. Difatti il giovane ex concorrente della terza edizione del Grande Fratello Vip ha pubblicato un suo selfie, e nella didascalia ha rivelato: “Buongiorno anche oggi. Come ieri e ieri l’altro svegliarsi è stato abbastanza difficoltoso…Per fortuna non ero ...

Grande Fratello Vip : Walter favorito per la vittoria finale - Signorini tifa per Mainardi : A pochi giorni dalla finale del Grande Fratello Vip, prevista per il 10 dicembre, sul web impazzano i sondaggi per capire chi potrebbe essere il vincitore di questa edizione del reality di Ilary Blasi. Il favorito sembrerebbe Walter Nudo, come testimoniano anche le parole di Alfonso Signorini che, a Mattino 5, si è sbilanciato e ha voluto fare un pronostico, svelando anche il nome del suo concorrente preferito, Andrea Mainardi. Ancora pochi ...

Grande Fratello Vip è in onda con la terza edizione. L'appuntamento con la prima serata è su Canale 5 il lunedì alle 21.25 circa con Ilary Blasi conduttrice e Alfonso Signorini opinionista e la partecipazione straordinaria della Gialappa's Band.

Grande Fratello Vip - Giulia Salemi ripudia mamma Fariba Tehrani : 'Non invitatela più in tv - perché lei...' : Il Grande Fratello Vip divide la famiglia di Giulia Salemi e Fariba Tehrani : la giovane showgirl è uscita dopo essere stata penalizzata dagli autori per colpa del faccia a faccia nella casa proprio ...

Grande Fratello VIP 2018 - Dasha tradisce Stefano Sala? Le urla fuori dalla casa : "Dasha non ti aspetta fuori. Ti ha tradito. Stai dietro a Benedetta" questo è il messaggio lanciato da alcuni fans fuori dalla casa del Grande Fratello VIP per Stefano Sala che affronta l'ultima settimana in casa con un cruccio difficile da risolvere e che ha tenuto banco per buona parte del suo percorso nel reality show, soprattutto da quando tra lui e la sua attuale fidanzata Dasha Dereviankina si sarebbe intromessa Benedetta Mazza.Le ...

Riccardo Scamarcio a Verissimo : 'Ennio Fantastichini era il mio fratello Grande'. E dedica un pensiero alla Golino' : Riccardo Scamarcio , in esclusiva domani a Verissimo , svela alcuni aspetti della sua vita privata e della sua carriera. L'attore pugliese è stato legato per ben 12 anni a Valeria Golino , nei giorni ...

Ilary Blasi : "Sognavo di entrare al Grande Fratello. Totti mi chiese di smettere di lavorare" : Si iniziano a tirare le somme della terza edizione del Grande Fratello Vip. Lunedì prossimo andrà in onda la finale del reality show di canale guidato da Ilary Blasi, che dalla prossima settimana potrà godersi il meritato riposo in famiglia, trascorrendo coi figli e il marito Francesco Totti le vacanze di fine anno in serenità. Proprio le festività natalizie furono galeotte tra lei e il bomber della Roma, così come la conduttrice racconta ...

Grande Fratello Vip - l'attacco clamoroso di Marina La Rosa : 'Ormai entrano cani e porci' : Ospite di Mai dire talk , all'ex gattamorta del primo glorioso Grande Fratello Marina La Rosa è stato chiesto come sia cambiato in 18 anni il Gf : 'Nel 2000 era un esperimento sociale, eravamo più ...

Grande Fratello Vip : Giulia Salemi parla di Francesco Monte e prende le distanze dalla madre. Leggi le sue parole : La showgirl, fresca di eliminazione dal reality, parla anche del flirt con Francesco Monte “Non ho apprezzato il comportamento di mia madre fuori dalla Casa. La situazione è veramente “strabordata”. Con le sue... L'articolo Grande Fratello Vip: Giulia Salemi parla di Francesco Monte e prende le distanze dalla madre. Leggi le sue parole proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Grande Fratello Vip 2018/ Le rivelazioni di Signorini tra false storie d'amore - liti e le parrucche di Ilary - IlSussidiario.net : Grande Fratello Vip 2018, anticipazioni finale del 10 dicembre: le rivelazioni di Signorini tra false storie d'amore, liti e le parrucche di Ilary