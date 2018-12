Grande Fratello VIP 2018 | Dasha tradisce Stefano Sala? Le urla fuori dalla casa

Riccardo Scamarcio a Verissimo : 'Ennio Fantastichini era il mio fratello Grande'. E dedica un pensiero alla Golino' : Riccardo Scamarcio , in esclusiva domani a Verissimo , svela alcuni aspetti della sua vita privata e della sua carriera. L'attore pugliese è stato legato per ben 12 anni a Valeria Golino , nei giorni ...

Ilary Blasi : "Sognavo di entrare al Grande Fratello. Totti mi chiese di smettere di lavorare" : Si iniziano a tirare le somme della terza edizione del Grande Fratello Vip. Lunedì prossimo andrà in onda la finale del reality show di canale guidato da Ilary Blasi, che dalla prossima settimana potrà godersi il meritato riposo in famiglia, trascorrendo coi figli e il marito Francesco Totti le vacanze di fine anno in serenità. Proprio le festività natalizie furono galeotte tra lei e il bomber della Roma, così come la conduttrice racconta ...

Grande Fratello Vip - l'attacco clamoroso di Marina La Rosa : 'Ormai entrano cani e porci' : Ospite di Mai dire talk , all'ex gattamorta del primo glorioso Grande Fratello Marina La Rosa è stato chiesto come sia cambiato in 18 anni il Gf : 'Nel 2000 era un esperimento sociale, eravamo più ...

Grande Fratello Vip : Giulia Salemi parla di Francesco Monte e prende le distanze dalla madre. Leggi le sue parole : La showgirl, fresca di eliminazione dal reality, parla anche del flirt con Francesco Monte “Non ho apprezzato il comportamento di mia madre fuori dalla Casa. La situazione è veramente “strabordata”. Con le sue... L'articolo Grande Fratello Vip: Giulia Salemi parla di Francesco Monte e prende le distanze dalla madre. Leggi le sue parole proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Grande Fratello Vip 2018/ Le rivelazioni di Signorini tra false storie d'amore - liti e le parrucche di Ilary - IlSussidiario.net : Grande Fratello Vip 2018, anticipazioni finale del 10 dicembre: le rivelazioni di Signorini tra false storie d'amore, liti e le parrucche di Ilary

Grande Fratello Vip - Giulia Salemi prende le distanze dalla madre Fariba : ‘Mi ha fatto del male’ : “Non ho apprezzato il comportamento di mia madre fuori dalla Casa. La situazione è veramente ‘strabordata’. Con le sue ospitate in tv, la storia del rito magico a Casa Signorini, ha creato un boomerang che si è scagliato solo e unicamente contro di me”. Giulia Salemi ha diverse cose da rimproverare alla madre Fariba Tehrani, che con il suo atteggiamento più che protettivo ha danneggiato la figlia causandone anche ...

Lory Del Santo : «Il Grande Fratello Vip - la mia terapia contro il dolore» : Lory Del SantoLory Del SantoLory Del SantoLory Del SantoLory Del SantoLa scelta di entrare nella casa del Grande Fratello Vip a poche settimane dalla morte prematura del figlio Loren ha fatto discutere, ma Lory Del Santo non la rinnega, certa che per lei sia stata la cosa giusta da fare in quel momento drammatico della sua vita. «È stato un momento fondamentale e se non fossi andata lì, avrei avuto tante difficoltà. Non mi pento di nulla» ha ...

Grande Fratello Vip - Jane Alexander e l'orrore : 'Vergognati - la dignità...'. Lei reagisce : 'Mi stai dando...?' : Uscita dal Grande Fratello Vip , ora Jane Alexander affronta gli insulti della vita 'social'. La scelta dell'attrice britannica di mollare in diretta il compagno Gianmarco perché invaghita dal giovane ...

Grande Fratello Vip - urla fuori dalla Casa. Francesco Monte avverte tutti : concorrenti in agitazione : urla nella notte fuori alla casa del Grande Fratello Vip . E sarebbe stato Francesco Monte ad avvertire tutti. Il contenuto dei messaggi provenienti dall'esterno avrebbe spiazzato i concorrenti. E tra ...

FARIBA TEHRANI/ La mamma di Giulia Salemi aggredita : 'Strega - meriti di morire' - Grande Fratello Vip - - IlSussidiario.net : FARIBA TEHRANI a Mattino 5 spiega quello che è successo con Silvia Salemi 'Gli autori mi hanno incastrato, parlerò per l'ultima volta' ma la Panicucci sbotta

Finale Grande Fratello Vip 3 - probabile vincitore : Silvia Provvedi in pole : Tra pochi giorni, esattamente lunedì 10 dicembre, si concluderà la terza edizione della versione vip del Grande Fratello. Il reality show condotto da Ilary Blasi non ha avuto un successo sperato in termini di ascolti tv, infatti c’è stato un chiaro segnale di crisi. Tra le varie ipotesi pensate dalla direzione Mediaset vi sarebbe quella di sospendere per un anno il reality show. Anche per la moglie di Francesco Totti è stato un anno complicato e ...

Grande Fratello Vip 4 nel 2019 : chi sarà la conduttrice : Grande Fratello Vip 2019: svelata la conduttrice della quarta edizione Lunedì 10 dicembre andrà in onda la finale del Grande Fratello Vip. Chi sarà l’erede di Daniele Bossari tra Andrea Mainardi, Francesco Monte, Silvia Provvedi, Walter Nudo, Stefano Sala e Benedetta Mazza? A pochi giorni dall’ultima puntata, sono uscite diverse indiscrezioni riguardo uno stop volontario di Ilary Blasi per la prossima stagione del reality show, dopo ...

Lory Del Santo/ "Grande Fratello Vip - una vera terapia dopo la morte di mio figlio Loren" - Verissimo - - IlSussidiario.net : Lory Del Santo a Verissimo dopo il Grande Fratello Vip: "Una vera terapia dopo la morte di mio figlio Loren". Le ultime notizie

Grande Fratello Vip - Lory Del Santo a Verissimo : 'Come ho superato la morte di mio figlio Loren' : "Questo percorso è stato incredibile, una vera terapia, perché ero costretta a vivere con tante persone e affrontarle tutti i giorni". Queste le parole di Lory Del Santo , ospite sabato 8 dicembre a ...