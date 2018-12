Grand Prix Ginnastica 2018 | tutti i partecipanti allo show di Padova Il meglio

Pattinaggio di Figura – Finali di Grand Prix : le coppie azzurre in pista : Nella notte italiana tra venerdì e sabato Della Monica-Guarise tra le coppie di artistico e Guignard-Fabbri nella danza fanno il loro esordio assoluto a Vancouver nell’ultimo atto del circuito internazionale La prima volta non si scorda mai. Tutto è pronto: nella notte italiana tra venerdì e sabato le coppie italiane di Pattinaggio di Figura scenderanno sul ghiaccio del Doug Mitchell Thunderbird Sports Centre di Vancouver, in Canada, ...

VIDEO Rika Kihira incanta nelle Finali del Grand Prix - riviviamo lo short program della giapponese : Rika Kihira è stata semplicemente incantevole durante lo short program delle Finali del Grand Prix 2018 di pattinaggio artistico. La giapponese si trova in testa alla classifica grazie a un esercizio meraviglioso che le ha permesso di totalizzare l’esorbitante punteggio di 82.51 e di distanziare Alina Zagitova di cinque lunghezze. La 16enne di Nishinomiya ha sorpreso tutti e ora andrà a caccia della vittoria. Di seguito il VIDEO dello ...

VIDEO Nathan Chen in testa alle Finali del Grand Prix - riviviamo lo short program dello statunitense : Nathan Chen ha eseguito un meraviglioso short program durante le Finali del Grand Prix 2018 di pattinaggio artistico. Il Campione del Mondo ha giganteggiato a Vancouver ottenenendo un elevato 92.99 con il quale ha distaccato Shoma Umo e Michal Brezina. Di seguito il VIDEO dell’esercizio dello statunitense Nathan Chen. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro ...

Ginnastica – Parata di stelle a Padova per il Grand Prix Antenore Energia 2018 : Ginnastica – Grand Prix Antenore Energia 2018: oltre 30 stelle in pedana a Padova La lunga attesa è terminata. Domani le oltre 30 stelle del Grand Prix Antenore Energia 2018 daranno spettacolo alla Kioene Arena di Padova pronta ad accogliere le esibizioni dei campioni delle Nazionali di Ginnastica artistica, ritmica ed aerobica oltre all’ospite internazionale Nina Derwael, campionessa del mondo alle parallele. Sarà presente, ...

Pattinaggio artistico - Finali Grand Prix Vancouver 2018 : Rika Kihira stellare - Alina Zagitova in seconda posizione : La prima giornata delle Finali ISU Grand Prix 2018-2019 di Pattinaggio artistico, quest’anno in scena in Canada presso lo Doug Mitchell Thunderbird Sports Centre di Vancouver, si è conclusa con lo short program della categoria Senior individule femminile. la giapponese Rika Kihira si è portata provvisoriamente al comando della classifica dover pattinato un programma corto di altissimo profilo. La sedicenne di Nishinomiya si è imposta sulle ...

Pattinaggio artistico - Finali Grand Prix Vancouver 2018 : Nathan Chen conduce la gara - Shoma Uno insegue. Terzo posto per Brezina. : Dopo i segmenti di gara più brevi degli atleti Junior, sul ghiaccio dell’impianto sportivo Doug Mitchell Thunderbird Sports Centre di Vancouver (Canada), questa settimana teatro della Finale Grand Prix 2018-2019 di Pattinaggio artistico, sono scesi in pista per lo short program i pattinatori del singolo maschile della massima categoria. Il Campione Mondiale in carica Nathan Chen si è piazzato momentaneamente al comando della classiica. Il ...

Pattinaggio artistico - Finali Grand Prix Vancouver 2018 : in categoria Junior Alena Kostornaia incanta nel singolo femminile. Pulkinen guida in campo maschile. Dominio russo nelle coppie : La ventiquattresima Finale del Circuito ISU Grand Prix di Pattinaggio artistico, quest’anno in scena in Canada presso il Doug Mitchell Thunderbird Sports Centre di Vancouver, è stata inaugurata dai segmenti di gara più brevi delle quattro specialità della categoria Junior. Mattatrici assolute sono state, come da pronostico, le atlete russe del singolo femminile, capitanate da una straordinaria Alena Kostornaia, protagonista di uno short ...

Ginnastica artistica – L’8 dicembre il Grand Prix Antenore Energia : L’8 dicembre a Padova il Grand Prix Antenore Energia di Ginnastica artistica italiana: tante le star protagoniste La regina della Ginnastica artistica italiana Vanessa Ferrari, Campionessa del Mondo 2006 nel concorso generale, momentaneamente ferma per infortunio, sarà comunque presente al Grand Prix Antenore Energia 2018 che si svolgerà l’8 dicembre, alle ore 16, a Padova presso la Kioene Arena. ”Sono felice di poter ...

MotoGP – La Grand Prix Commission approva novità clamorose : cambia la regola sugli arrivi in caso di caduta : La Grand Prix Commission rende nota l’approvazione di alcune modifiche al regolamento: ecco tutte le novità che entreranno in vigore Nonostante i vari campionati motoristici siano finiti, la Grand Prix Commission continua a lavorare anche durante l’offseason. I membri Carmelo Ezpeleta (Dorna, Chairman), Paul Duparc (FIM), Takanao Tsubouchi (MSMA) and Mike Trimby (IRTA), Carlos Ezpeleta (Dorna), Corrado Cecchinelli (Director of Technology), ...

Pattinaggio artistico - Finali Grand Prix Vancouver 2018 : Tarasova-Morozov e James-Ciprès - sfida per la leadership. Della Monica-Guarise per stupire : Nelle Finali del circuito ISU Grand Prix 2018-2019 che si svolgeranno questo fine settimana in Canada, a Vancouver, presso il Doug Mitchell Thunderbird Sports Centre, sarà molto interessante seguire la gara riservata alle coppie d’artistico. Nello specifico i riflettori saranno puntati principalmente su due coppie intenzionate ad accaparrarsi provvisoriamente la leadership nel settore. Si tratta di Evgenia Tarasova-Vladimir Morozov ...

Pattinaggio di figura - Finali Grand Prix Vancouver 2018 : gara apertissima nella danza - quattro coppie per il podio. Guignard-Fabbri sognano il colpaccio : Tra tutte le gare in programma alle Finali del circuito ISU Grand Prix 2018-2019 di Pattinaggio d figura, in scena questo fine settimana presso il Doug Mitchell Thunderbird Sports Centre di Vancouver (Canada) quella della danza sul ghiaccio è senza dubbio quella che potrebbe rilevare più sorprese. Paradossalmente, l’assenza di Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron (causata dalla mancata partecipazione all’NHK Trophy per infortunio) ...

Calendario Finali Grand Prix pattinaggio artistico 2018 - il programma e gli orari del fine settimana a Vancouver. Il palinsesto tv : Nel weekend del 6-9 dicembre si disputeranno le Finali del Grand Prix 2018 di pattinaggio artistico, l’atto conclusivo del massimo circuito itinerante giunge a conclusione e si preannuncia Grande spettacolo presso il Doug Mitchell Thunderbird Sports Centre di Vancouver (Canada). I migliori interpreti della disciplina si daranno battaglia per la vittoria, potremo godere di ottimi programmi e di uno show stellare con cui chiudere ...

Pattinaggio artistico - Finali Grand Prix Vancouver 2018 : la grande sfida Russia-Giappone nel singolo femminile - primo round tra Alina Zagitova e Rika Kihira : Sarà una sfida interamente tra Russia e Giappone quella che vedrà protagoniste le atlete delle categoria individuale femminile alle Finali del circuito ISU Grand Prix di Pattinaggio artistico, questo fine settimana in scena presso il Doug Mitchell Thunderbird Sports Centre di Vancouver, Canada. La favorita assoluta della gara è indubbiamente la Campionessa Olimpica in carica Alina Zagitova, la quale ha già confermato il suo straordinario talento ...

Ginnastica - Grand Prix Padova 2018 : data - programma - orario d’inizio e tv. Come seguire lo show italiano : Sabato 8 dicembre (ore 15.30) si svolgerà il Grand Prix 2018 della Ginnastica, la Grande festa della Polvere di Magnesio che quest’anno andrà in scena alla Kioene Arena di Padova. Ultimo appuntamento stagionale, un pomeriggio spettacolare dall’odore natalizio con il meglio del movimento italiano che si esibirà di fronte a una bella cornice di pubblico: esibizioni emozionanti, senza l’ansia del punteggio e della gara, eseguite ...