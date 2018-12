GR | apre primo negozio dove è bandito l' imballaggio | zero rifiuti

apre il primo hotel a Parco Leonardo - B&B Hotel Roma Fiumicino : Ora intravediamo delle luci all'orizzonte, che ancora si accendono e spengono, a causa di un clima di preoccupazione generale che persiste in Europa, ma ci sono le premesse per una nuova economia. ...

NBA Store : a Milano apre il primo negozio in Europa dei campioni del basket Usa : Nba Store a MilanoNba Store a MilanoNba Store a MilanoNba Store a MilanoNba Store a MilanoNba Store a MilanoNba Store a MilanoNba Store a MilanoLa pagina Instagram della Nba in Europa lo definisce un angolo di paradiso e per i fan del basket a stelle e strisce certamente lo è. Milano è diventata la capitale europea dell’Nba il campionato professionistico di pallacanestro statunitense. In Galleria Passarella (fra Corso Europa e Corso Vittorio ...

apre a Milano il primo Nba store d'Europa : TORINO - Un regalo di Natale anticipato per tutti gli appassionati del 'pianeta dell'iperbasket'. Ha infatti aperto oggi a Milano il negozio ufficiale della Nba , il primo del genere in Europa , ...

Nba - a Milano apre il primo store ufficiale in Europa : la casa del basket - Lo store, gestito da Epi in un'area che già comprende i negozi ufficiali di Milan, Inter e Juventus, è un viaggio nella lega più famosa del mondo. Comprende anche un canestro a ...

Basket - apre lo store NBA a Milano È il primo che vede la luce in Europa : la casa del Basket - Lo store, gestito da EPI in un'area che già comprende i negozi ufficiali di Milan, Inter e Juventus, è un viaggio nella lega più famosa del mondo. Comprende anche un canestro a ...

Monica Brocca di Besana Brianza apre il primo calendario di Miss Nonna : è il volto di gennaio : Il concorso è nato nel 2005 quando venne istituita la 'Festa dei nonni' che ogni anno si celebra il 2 ottobre per iniziativa di TeMa Spettacoli. Protagoniste degli scatti del calendario 2019 sono le ...

Victoria’s Secret sbarca (definitivamente) in Italia : apre primo store con assortimento completo : Victoria's Secret sbarca in Italia col suo assortimento completo per la prima volta. L'apertura del primo punto di vendita del brand, dotato dell'intera gamma di collezioni, era stata annunciata nelle scorse settimane. Arriva ora la data di inaugurazione dello store realizzato in partnership con Percassi, in quel di Roma all'interno della galleria commerciale Porta di Roma, nella capitale, in via Alberto Lionello 201.Lo store offrirà una ...

Torino Film Festival 2018 - apre “The Front Runner” : un filmone imperdibile sul primo scandalo sessuale che ha fatto tremare la politica negli Usa : Ascesa e caduta, in nemmeno tre settimane di campagna elettorale, del candidato democratico Gary Hart. Qualche anno prima di Monica Lewinsky, addirittura trent’anni da Stormy Daniels, ecco lo scandalo sessuale che ha fatto tremare la politica negli Stati Uniti. The Front runner, il candidato favoritissimo alle presidenziali del 1988, quell’idealista dell’Ovest che ricordava Kennedy, è il titolo del Film diretto da Jason Reitman (Tra le nuvole, ...

Amazon apre il suo primo negozio a Milano : Il negozio di Amazon a MilanoIl negozio di Amazon a MilanoIl negozio di Amazon a MilanoIl negozio di Amazon a MilanoIl negozio di Amazon a MilanoIl negozio di Amazon a MilanoChi lo sa come si fa a vendere di più. Meglio l’on-line? Meglio il vecchio caro negozio? Amazon per non sbagliare gioca sui due fronti e quest’anno, in via Dante 14, a Milano, inaugura il suo primo pop up store in Italia. Fino al 26 novembre, giorno ...

Cina apre a Shanghai primo hotel costruito in una cava : Condividi L'architetto Martin Jochman ha lavorato a lungo nello studio Atkins, lo stesso che ha progettato il Burj Al Arab, la celebre vela di Dubai che è anche il terzo hotel più alto del mondo. Poi ...

Droni : apre domani il primo congresso sui robot per impiego marino : Oltre duecento esperti e tecnici stanno arrivando a Gallipoli (Le) da tutta Italia per partecipare al “Sea Drone Tech Summit 2018”, il primo congresso nazionale su Droni e robot per impiego marino e subacqueo. Questo importante evento si aprirà domani venerdì 16 presso l’Ecoresort Le Sirenè (Gruppo Caroli Hotels) con la prima giornata di lavori, in cui saranno presentate oltre 20 relazioni suddivise in 3 sessioni: Droni e robot subacquei; Droni ...

Miss Keta apre il concerto di Cosmo a Milano : biglietti in prevendita per il primo live in un palasport : Miss Keta apre il concerto di Cosmo a Milano. La data dell'evento è quella del 2 febbraio 2019, l'opening act dell'atteso spettacolo di Cosmo al Mediolanum Forum di Assago (Milano) sarà la misteriosa Miss Keta, la cantante nota per non aver mai svelato il proprio volto. Si esibirà prima della performance di Cosmo, che per la prima volta sarà in concerto in un palasport. Ad annunciare la sorpresa ai fan è stato Cosmo stesso attraverso un post ...

A Mestre apre 'M9' - il primo Museo multimediale del Novecento : Ci sono piccole cose, come la scoperta che un secolo fa la statura degli italiani era inferiore di 15 centimetri rispetto a quella fissata nel 2000, pari a 177 centimetri, o la 'rivoluzione' dell'...

apre a Londra il primo negozio al mondo di Giovanni Rana : Apre a Londra Famiglia Rana GrocerApre a Londra Famiglia Rana GrocerApre a Londra Famiglia Rana GrocerApre a Londra Famiglia Rana GrocerApre a Londra Famiglia Rana GrocerApre a Londra Famiglia Rana GrocerApre a Londra Famiglia Rana GrocerApre a Londra Famiglia Rana GrocerApre a Londra Famiglia Rana GrocerApre a Londra Famiglia Rana GrocerApre a Londra Famiglia Rana GrocerApre a Londra Famiglia Rana GrocerApre a Londra Famiglia Rana GrocerApre a ...