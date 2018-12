Google Play Store | grazie a Sophos 22 App malware eliminate

Google Play Store interrompe il supporto ad Android 4 Ice Cream Sandwich : Google ha annunciato la fine del supporto ad Android 4.x Ice Sandwich da parte del Play Store, a causa della scarsa diffusione del sistema. L'articolo Google Play Store interrompe il supporto ad Android 4 Ice Cream Sandwich proviene da TuttoAndroid.

Google rimuove dal Play Store 22 applicazioni che generavano falsi clic sui banner : Google rimuove altre 22 applicazione dal Play Store perché generavano falsi click sugli annunci pubblicitari al loro interno. L'articolo Google rimuove dal Play Store 22 applicazioni che generavano falsi clic sui banner proviene da TuttoAndroid.

Google Assistant scommette sulle notizie audio : playlist personalizzate di news già in fase di test : Google Assistant si prepara a dare il benvenuto alle notizie vocali giornalistiche. La casa di Mountain View ha iniziato a provare un nuovo sistema che dovrebbe garantire lo sviluppo di un settore attualmente presente soltanto in modo embrionale sul proprio assistente vocale. Sono già aperte le iscrizioni per partecipare e avviati i primi test. L'articolo Google Assistant scommette sulle notizie audio: playlist personalizzate di news già in ...

Un indicatore di memoria è in roll out nella sezione “Le mie app” di Google Play Store : Un utente ha individuato una comoda barra di archiviazione nella sezione "Le mie app" dell'app Play Store sui suoi dispositivi e un indicatore di archiviazione che mostra quale percentuale di memoria è stata utilizzata e quanti GB sono gratuiti nella scheda "Installato" in "Le mie app". Toccandolo l'utente viene indirizzato a un elenco delle applicazioni che può disinstallare, a partire da quelle poco o per nulla utilizzate suggerite dal Play ...

Google Play Film v4.9 ritocca l’interfaccia utente e prepara i confronti fra prezzi : Come accaduto per le principali applicazioni di Google anche Google Play Film sembra adottare il Material Theme che introduce principalmente dei ritocchi estetici all'interfaccia utente. Per quanto riguarda spettacoli e Film in vendita, sono presenti delle righe di codice che suggeriscono un confronto dei prezzi che aiuta a identificare il prezzo originale e attuale. L'articolo Google Play Film v4.9 ritocca l’interfaccia utente e prepara ...

JustMary sfida Google per rimozione App cannabis da Play Store : Roma, 5 dic., askanews, - Nel controverso tema della cannabis legale si rishcia di assistere a uno scontro sul modello Davide contro Golia. L'imprenditore Matteo Moretti, a cui fa capo l'app JustMary, ...

Un'app per imparare le lingue è la "regina" su Google Play : Lo store digitale di Android ha stilato la classifica delle migliori applicazioni del 2018. E ha vinto una del settore "apprendimento", Drops. Il miglior gioco è Pugb Mobile

Le migliori app e i migliori contenuti eletti al Google Play Best of 2018 Awards : Google Play Best of 2018 Awards: elette da fan e da Google le migliori applicazioni, i migliori giochi, i migliori film e le migliori serie televisive del 2018. L'articolo Le migliori app e i migliori contenuti eletti al Google Play Best of 2018 Awards proviene da TuttoAndroid.

Nuovo look per Google Play Store con una interfaccia più chiara e nuovi menu : Google sta rilasciando, con un aggiornamento lato server, un Nuovo look per il Play Store, con interfaccia chiara e diverse riorganizzazioni nei menu. L'articolo Nuovo look per Google Play Store con una interfaccia più chiara e nuovi menu proviene da TuttoAndroid.

Fino a 85 euro in contenuti di Clash of Clans con l’acquisto di una carta regalo Google Play : Con l'acquisto di una carta regalo Google Play è possibile ricevere un bonus Fino a 85 euro in contenuti di Clash of Clans che comprendono oro e elisir. L'offerta è disponibile presso Carrefour dal 15/11/18 - 31/12/18 ed è valida per articoli in-game di Clash of Clans presso determinati rivenditori dal giorno 1/11/18 - 31/12/18 (le date di partecipazione possono variare in base al rivenditore). L'articolo Fino a 85 euro in contenuti di Clash of ...

Google e Huawei pronti a collaborare nuovamente : Google sta testando Fuchsia su Honor Play : Gli anni passano ma Google continua a regalare sorprese riservate a tutti i consumatori: la società sta lavorano, già da un po’ di […] L'articolo Google e Huawei pronti a collaborare nuovamente: Google sta testando Fuchsia su Honor Play proviene da TuttoAndroid.

Wind Tre : sconti speciali su Google Play in occasione Cyber Week : Roma, 22 nov., askanews, - Wind Tre, in occasione della 'Cyber Week', consiglia ai propri clienti a marchio Wind e 3, amanti del mobile gaming, una speciale promozione per scaricare giochi da Google ...

LG - ecco lo smart display con Google Assistant : Dopo il Portal di Facebook continua a espandersi il comparto dei dispositivi che alle potenzialità degli speaker aggiungono i display. Il colosso sudcoreano punta sull'audio

Google aggiorna Gmail - Traduttore - Play Libri - Home e Fit : ecco tutti i dettagli : Come ogni settimana sono numerose le applicazioni targate Google che ricevono un aggiornamento. Scopriamo le piccole novità di alcune di esse. L'articolo Google aggiorna Gmail, Traduttore, Play Libri, Home e Fit: ecco tutti i dettagli proviene da TuttoAndroid.