Google ha chiuso l' app di messaggistica Allo

agi

: RT @M_L_O_L: .@nicolacavalli ha appena chiuso un ottimo webinar di consigli per gli acquisti #MLOL rivolto ai bibliotecari. Fiore all'occhi… - nicolacavalli : RT @M_L_O_L: .@nicolacavalli ha appena chiuso un ottimo webinar di consigli per gli acquisti #MLOL rivolto ai bibliotecari. Fiore all'occhi… - appuntidicarta : RT @M_L_O_L: .@nicolacavalli ha appena chiuso un ottimo webinar di consigli per gli acquisti #MLOL rivolto ai bibliotecari. Fiore all'occhi… - ofux1 : RT @M_L_O_L: .@nicolacavalli ha appena chiuso un ottimo webinar di consigli per gli acquisti #MLOL rivolto ai bibliotecari. Fiore all'occhi… -

(Di venerdì 7 dicembre 2018)chiude, l'app dilanciata nel 2016. Avrebbe dovuto sfidare Whatsapp e (soprattutto) iMessage di Apple. Non ci è riuscita: modesta è stata l'accoglienza da parte degli utenti.è, di fatto, già alla deriva:non spenderà più né un minuto né un centesimo per il suo sviluppo. Fino al prossimo marzo, quando chiuderà definitivamente.Big G ha spiegato in un post di volersi concentrare su “Messaggi”, l'app ufficiale di Android per lae le chat. La compagnia sostiene di aver “imparato molto da, in particolare sull'applicazione del machine learning e diAssistant”. Alcune funzionalità disono già state adottate da Messaggi. Ma è difficile non parlare di fallimento. La chiusura diconferma le ...