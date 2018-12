Google - clicca per errore e spende 10 milioni per pubblicità vuote (e altri errori costati cari alle aziende) : (Foto: Chesnot/Getty Images) Un’esercitazione sulla pubblicazione degli annunci pubblicitari si è trasformata in un costoso affare per Google. Nei giorni scorsi un dipendente dell’azienda ha erroneamente mandato online per 45 minuti un semplice rettangolo giallo al posto delle vere inserzioni che erano state commissionate al gigante di Mountain View. Mentre stava imparando a gestire il servizio di acquisto e programmazione delle ...