Golf – South African Open | Schwartzel leader | tutti out gli azzurri

Golf - European Tour 2019 : Charl Schwartzel balza al comando del South African Open - nessun italiano riesce a superare il taglio : Si è concluso anche il secondo giro sul par 71 del Randpark Golf Club di Johannesburg dove è in corso il South African Open hosted by the City of Johannesburg. I numerosi partecipanti sono stati suddivisi in due percorsi: il Firethorn Course e il Bushwillow Course. Dopo le prime 36 buche in testa alla classifica è salito il sudAfricano Charl Schwartzel, autore di un giro eccezionale chiuso in 63 colpi sul Bushwillow. L’atleta di casa, ...