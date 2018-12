Golf | European Tour 2019 | Charl Schwartzel balza al comando del South African Open

Golf - European Tour 2019 : al South African Open comanda Louis Oosthuizen - italiani in chiaroscuro : Si è concluso un primo giro particolarmente affollato del South African Open hosted by the City of Johannesburg, al Randpark Golf Club della città più popolosa del Sudafrica: i partecipanti al torneo, infatti, sono oltre duecento, divisi su due percorsi, il Firethorn e il Bushwillow. Dopo questa prima giornata, il leader è un ben conosciuto uomo di casa: si tratta di Louis Oosthiuzen, che sul par 71 del Bushwillow Course ha messo a segno nove ...

Golf - European Tour 2019 : alle Mauritius vince Kurt Kitayama davanti a Pavon : L’Afrasia Bank Mauritius Open at Anahita ha eletto da poco il suo quarto vincitore: dopo George Coetzee nel 2015, Jeung-hun Hwan (unico non sudafricano, essendo sudcoreano) nel 2016 e Dylan Frittelli nel 2017, si iscrive all’albo d’oro l’americano Kurt Kitayama, che ha girato in 268 colpi per un totale di 20 sotto il par. A prendersi la seconda posizione congiunta sono il francese Matthieu Pavon e l’indiano ...

Golf - European Tour 2019 : Cameron Smith si aggiudica l’Australian PGA Championship - Renato Paratore chiude 19° : Duello appassionante tra gli australiani Cameron Smith e Marc Leishman nell’ultimo giro dell’Australian PGA Championship. Sul par 72 del RACV Royal Pines Resort di Gold Coast (Australia), i due padroni di casa hanno dato vita ad un quarto round emozionante e ricco di colpi di scena. Cameron Smith è riuscito a difendere il titolo conquistato già lo scorso anno ottenendo la terza vittoria in carriera, la seconda sullo European ...

Golf - European Tour 2019 : alle Mauritius assieme al comando Harding e Kitayama con tre colpi sul trio in terza posizione : Oltre il Madagascar, alle Mauritius, si è chiuso il terzo giro dell’Afrasia Bank Mauritius Open at Anahita. L’americano Kurt Kitayama, già ieri leader della classifica, è stato raggiunto a quota -16 dal sudafricano Justin Harding, autore di un giro in -8 sul par 72 del Four Seasons Golf Club con otto birdie: si tratta della anche della miglior prestazione odierna. Harding è a caccia della sua prima vittoria sull’European Tour, ...

Golf - European Tour 2019 : Cameron Smith guida l’Australian PGA Championship dopo tre giri - Paratore 47° : dopo tre giri dell’Australian PGA Championship, torneo che si gioca al RACV Golf Pines Resort di Gold Coast, nel Queensland, e che fa parte sia dell’European Tour che del PGA Tour of Australasia, al comando c’è un padrone di casa, Cameron Smith. Già vincitore lo scorso anno, il venticinquenne di Brisbane allunga con una giornata da 67 colpi (5 birdie, totale di -14) sul connazionale Marc Leishman, secondo a -11 (-3 odierno), ...

Golf - European Tour 2019 : al Mauritius Open in testa Kurt Kitayama dopo il secondo round - tutti fuori i cinque azzurri in gara : Presso il Four Season Golf Club di Beau Champ (Mauritius) si è concluso il secondo giro dell’Afrasia Bank Mauritius Open at Anahita. Al comando si è portato lo statunitense Kurt Kitayama, a -14 per il torneo. Il 25enne americano ha chiuso in 65 colpi ripetendo lo score di ieri, nonostante un doppio bogey in avvio (alla buca 2), e mettendo a segno ben nove birdie. Il Golfista nato in California ha conquistato la possibilità di giocare sullo ...

Golf - European Tour 2019 : Cameron Smith balza in testa all’Australian PGA Championship nel secondo giro - Renato Paratore recupera posizioni : Si è concluso anche il secondo giro dell’Australian PGA Championship in scena presso il RACV Royal Pines Resort di Gold Coast (Australia). Dopo le prime 36 buche si è portato al comando l’australiano Cameron Smith, già vincitore del torneo lo scorso anno. Il 25enne nato a Brisbane, che in carriera ha conquistato anche una vittoria sul PGA Tour, ha realizzato un giro quasi impeccabile, mettendo a segno otto birdie e un solo bogey e ...

Golf - European Tour 2019 : alle Mauritius coppia franco-indiana al comando - degli italiani solo Bergamaschi non in ombra : Il primo giro dell’Afrasia Bank Mauritius Open at Anahita si conclude con una coppia franco-indiana al comando: sul par 72 del Four Season Golf Club i migliori sono, con 64 colpi, il francese Victor Perez e l’indiano Chikkarangappa S (il cognome non è monco, è proprio formato da una sola lettera). Se l’uno è un nome già noto nel Tour europeo, anche se lo scorso anno i migliori risultati li ha ottenuti sul Challenge Tour, ...

Golf - European Tour 2019 : McLeod e Jager al comando dell’Australian PGA Championship dopo il primo giro - indietro Renato Paratore : Settimana particolarmente ricca per lo European Tour 2019 di Golf: in contemporanea si disputano infatti l’Africa Bank Mauritios Open e l’Australian PGA Championship. Il secondo si è aperto nella notte italiana presso il RACV Royal Pines Resort di Gold Coast (Australia). dopo le prime 18 buche si è formata al comando una coppia australiana composta da Jake McLeod e Matt Jager. I due hanno chiuso il giro odierno in 66 colpi, con un -6 ...

Golf - European Tour 2019 : Aaron Rai vince l’Hong Kong Open. Ventesimo Lorenzo Gagli - più indietro Edoardo Molinari e Nino Bertasio : La chiusura dei battenti dell’Hong Kong Open regala ad Aaron Rai il primo successo in carriera sul Tour europeo. Il sudafricano, chiudendo il quarto ed ultimo giro del par 70 dell’Hong Kong Golf Club a Fanling in 69 colpi (-17 il totale dei quattro giorni), ha resistito al ritorno dell’inglese Matthew Fitzpatrick, secondo a -16 col terzo miglior score di giornata, un -6 frutto di sette birdie e del sanguinoso bogey alla buca ...

Golf - European Tour 2019 : Aaron Rai in fuga nell’Homna Hong Kong Open : L’European Tour 2019 continua la sua marcia in terra asiatica archiviando il terzo round dell’Hong Kong Open (montepremi 2 milioni di dollari). Sul percorso par 70 dell’Hong Kong Golf Club Aaron Rai prende il largo giungendo a -16 (194 colpi). L’inglese vanta ben 6 lunghezze di margine sul duo di connazionali composto da Matthew Fitzpatrick e Tommy Fleetwood. Fuori dal podio momentaneo con lo score di -9 lo spagnolo ...

Golf - European Tour 2019 : a Hong Kong si porta al comando Aaron Rai. Superano il taglio Edoardo Molinari - Gagli e Bertasio : Tempo di secondo giro all’Hong Kong Golf Club per il torneo con cui debutta l’European Tour 2019. Dopo un primo giorno particolarmente incerto, nel secondo s’invola al comando Aaron Rai, che oltre al -14 complessivo firma anche il -9 di giornata: il sudafricano risulta così il migliore di oggi sul par 70 del percorso. Al secondo posto, con -10 troviamo il sudcoreano Hyowon Park, un giocatore che si è messo particolarmente in ...

Golf - European Tour 2019 : si riparte da Hong Kong. Tre giocatori al comando dopo il primo giro - più indietro gli italiani : Appena il tempo di festeggiare la straordinaria vittoria di Francesco Molinari nella Race to Dubai 2018 ed è già il momento di aprire una nuova stagione. È cominciato nella notte il Honma Hong Kong Open presented by Amundi, primo evento dello European Tour 2019 che si disputa in Cina. Non sono moltissimi i giocatori di primo piano a contendersi la vittoria sul par 70 dell’Hong Kong Golf Club, anche a causa della contemporaneità con la ...