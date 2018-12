Goel | il business contro l’ndrangheta

vanityfair

(Di venerdì 7 dicembre 2018) No, non è solo uno spettacolo: è una denuncia, è un racconto dell’Italia intera, è l’impegno di un gruppo di persone che hanno messo in piedi un movimento attivo, capace di raccontare la mafia, facendolo da vicino, con l’aiuto dei familiari delle vittime della criminalità organizzata. «Dieci storie proprio così», declinato di anno in anno in tutte le sue varianti, è una piece teatrale che mostra il coraggio di alcune associazioni, la tenacia di molte imprese nel non pagare il pizzo, l’impegno di tutti i cittadini che fanno della memoria un diritto inalienabile, perché camorra e ‘ndrangheta non possono averla vinta e vale ogni modo per combatterle, anche con la bellezza, anche con il teatro, anche con espressioni etiche inattaccabili.«L’idea nasce da Giulia Minoli», racconta Emanuela Giordano, l’autrice e regista del progetto, «Al Teatro San Carlo ...