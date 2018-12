Giulia De Lellis ha firmato il contratto per un libro?! Leggi l’indiscrezione

Giulia De Lellis starebbe per scrivere un libro : la notizia di Spy fa sorridere il web : L'indiscrezione su Giulia De Lellis, riportata da Spy nel suo numero uscito il 7 dicembre, ha fatto sorridere molti: la popolare influencer, infatti, starebbe per prendere in mano carta e penna per realizzare il suo primo libro. La cosa più divertente di questo gossip è soprattutto il ricordo di un racconto che ha fatto la ragazza circa una settimana fa in televisione: durante la prima puntata di "Mai dire talk", infatti, la romana ha confessato ...

Giulia DE LELLIS/ Presenza bocciata sui social : 'Interventi inutili e banali' - Mai dire Talk - - IlSussidiario.net : GIULIA De LELLIS torna nel salotto di Mai dire Talk per il secondo appuntamento della stagione. L'influencer di recente ha commosso i suoi...

Giulia De Lellis - la mamma e il post commovente su Instagram : «Nonostante tutto - noi eterni!» : Dal suo account Instagram Giulia De Lellis lascia per un attimo la vita pubblica di influencer per entrare nella sua vita privata e postare una tenera dedica dal suo account Instagram. L?ex...

Giulia De Lellis a cuore aperto : “Nonostante tutto - noi eterni” : Giulia De Lellis a cuore aperto. Il toccante messaggio: “Nonostante tutto, noi eterni” Giulia De Lellis si scioglie. Anzi, fa sciogliere. Il lungo post che ha da poco affidato a Instagram è infatti un inno all’amore, all’affetto, alla stima. E no, non si sta parlando dell’amore sentimentale che travolge due piccioncini innamorati (dunque che si […] L'articolo Giulia De Lellis a cuore aperto: “Nonostante ...

Uomini e Donne : Gemma Galgani indossa un abito firmato da Giulia De Lellis ma non piace : Gemma Galgani veste Giulia De Lellis: è questa la notizia che sta circolando sul web nelle ultime ore, e più precisamente da quando alcuni attenti fan di Uomini e Donne si sono accorti che l'abito rosso che ha sfoggiato la dama nel Trono Over, appartiene alla nuova collezione del marchio firmato dall'ex corteggiatrice. Nonostante le creazioni della romana siano molto apprezzate da tutti, la maggior parte del pubblico di Canale 5 ha trovato ...

Tina Cipollari : terribile gaffe a Uomini e Donne su Giulia De Lellis : Tina Cipollari si è resa protagonista di una terribile gaffe su Giulia De Lellis a Uomini e Donne. Tutto è accaduto durante l’ultima puntata dello show di Maria De Filippi, in cui un tronista ha citato Giulia De Lellis. Luigi Mastroianni stava conoscendo le sue nuove corteggiatrici, quando ha notato che una delle ragazze assomigliava all’influencer di Instagram. Il paragone però non è piaciuto alla vamp che si è lasciata andare ad ...

Uomini e Donne - Gemma Galgani sceglie gli abiti firmati Giulia De Lellis : Gemma Galgani indossa i vestiti di Giulia De Lellis. La dama di ”Uomini e Donne” ha deciso di affidarsi all’influencer lanciata proprio dal dating show di Maria De Filippi per gli outfit da sfoggiare durante il programma. Avete notato anche voi la lunga camicia rossa della settimana scorsa? L’outfit è stato criticatissimo in puntata, soprattutto da tutti Tina Cipollari, che da sempre pensa e afferma che Gemma vestirebbe ...

Andrea Damante dopo Giulia De Lellis : la nuova vita dell’ex tronista : Andrea Damante comincia una nuova vita dopo Giulia De Lellis: le ultime novità sull’ex tronista Chi ci segue costantemente sa già che ci sono un po’ di news su Andrea Damante che cambieranno del tutto la sua vita. E chi sperava in un riavvicinamento con Giulia De Lellis, complice magari il fatto che vivessero nella […] L'articolo Andrea Damante dopo Giulia De Lellis: la nuova vita dell’ex tronista proviene da Gossip e Tv.