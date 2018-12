Giovane gambiano espulso da Casa Pina ad Alba torna | minaccia e porta via 500

San Ferdinando - la morte del Giovane gambiano è il primo vero fallimento di Salvini : “Non si può vivere così”. Aveva ragione il ministro dell’Interno Matteo Salvini quest’estate quando visitò la baraccopoli di San Ferdinando, nella piana di Gioia Tauro. Non si può nemmeno morire bruciati da un focolare come è accaduto per Suruwa Jaithe, ammazzato dall’indifferenza di chi lascia che in un Paese civile vi sia una baraccopoli alla pari di quella di Korogocho a Nairobi. La morte di questo 18enne è il primo vero fallimento del ...