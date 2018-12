GILET GIALLI | RISCHIO COLPO DI STATO IN FRANCIA L' ala moderata | ' Temiamo morti e feriti

GILET GIALLI - tla Francia si infiamma : Eliseo teme un golpe : In Francia continua ad aumentare la tensione per via della protesta dei Gilet Gialli. Nelle ultime ore le notizie si fanno sempre più preoccupanti. Si temono nuovi disordini per la manifestazione prevista per domani. 100 studenti fatti inginocchiare dalla polizia Lo scontro tra autorità e cittadini si fa sempre più aspro. Poche ore fa, all'uscita del Liceo 'Saint-Exupéry di Mantes-la-Jolie', in seguito agli scontri la polizia ha fermato un ...

Francia - i GILET GIALLI moderati : "Temiamo morti - non scendete in piazza" : La manifestazione dell'8 dicembre si avvicina e in Francia la tensione continua a salire. Dopo gli avvertimenti della ministra per la Coesione del Territorio a non uscire di casa l'8 dicembre arriva il monito dell'ala moderata dei gilet gialli: "Temiamo che ci saranno dei morti e dei feriti. Ci chiediamo quanti morti e feriti ci vorranno prima che Emmanuel Macron ascolti la collera del popolo", ha detto Benjamin Cauchy, uno dei portavoce ...

I GILET GIALLI paralizzano la Francia : rinviate sei gare della Ligue 1 : L'allerta per le manifestazioni dei gilet gialli è altissima in Francia: la Ligue 1 ha deciso così di rinviare ben sei partite della giornata di campionato. L'articolo I gilet gialli paralizzano la Francia: rinviate sei gare della Ligue 1 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

GILET GIALLI - polizia fa inginocchiare studenti dopo scontri : polemica - : Un video mostra un centinaio di ragazzi di un liceo di Mantes-la-Jolie fatti mettere in ginocchio, alcuni anche con le mani sulla testa, dagli agenti. Le immagini sono state girate ieri dopo ore di ...

Parigi - i servizi segreti avvertono Macron : pericolo colpo di Stato dei GILET gialli : Parigi, gli scontri avvenuti nelle settimane passate potrebbero essere solo l'inizio. Nonostante Macron abbia fatto dietro front sul rincaro dei prezzi del carburante i gilet gialli sono pronti a una nuova mobilitazione, questa volta potenzialmente più violenta. Parigi, 007 mettono in guardia l'Eliseo Secondo quanto riportato da Le Figaro la Francia sarebbe prossima ad un possibile golpe. Le forze dell'ordine si stanno preparando al peggio, ...

Parigi chiusa per paura. Così i GILET GIALLI hanno spento il Natale : La Francia si trova costretta a fare i conti con le conseguenze che i gilet gialli e i casseur stanno scaricando sull'economia. Danni che rischiano di avere un impatto sulla crescita di fine 2018 e ...

L'ultima sfida dei GILET GIALLI a Macron : reintroduci la vecchia patrimoniale : Dal suo portavoce ha fatto sapere che mai e poi mai farà marcia indietro sulla riforma della Isf, Impôt sur la fortune, la patrimoniale inventata nel 1981 ai tempi di François Mitterand per finanziare il cosidetto Rmi, Révenu minimum d'insértion, una specie di reddito di cittadinanza, base di calcolo dello Smic, il salario minimo garantito (oggi è di circa 1.500 euro), insomma il totem del robespierrismo ...

Polizia terrorizzata dai GILET GIALLI : "Saremo costretti a sparare" : In Francia monta la protesta dei gilet gialli . E nel Paese si respira un clima da insurrezione. E la Polizia adesso teme che sarà costretta a sparare per fermare la violenza dei manifestanti e dei ...

"GILET GIALLI - non è destra o sinistra. È tutti contro Macron". Intervista a Toni Negri : "Rivolta. Una rivolta del popolo nei confronti del re. Una cosa completamente francese".Semplice così, eppure complesso: di certo allarmante. Nella sua Parigi, la città dove vive da tanti anni, il professor Toni Negri cerca di dare una lettura alle proteste che da settimane stanno sconvolgendo la Francia. I 'gilet jaunes', i 'gilet gialli', non sono fenomeno facile da leggere nemmeno per lui, che di movimenti operai e studenteschi ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora. Francia : si teme il colpo di stato dei GILET GIALLI - 7 dicembre - - IlSussidiario.net : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Il Governo pone la fiducia sulla manovra, arrestato il direttore finanziario della Huawei , 7 dicembre 2018, .

Allerta GILET GIALLI - Parigi blindata anche Tour Eiffel e Louvre chiusi : Tour Eiffel spenta e chiusa. Così come il Louvre, il Museo d'Orsay, e tutti i negozi e bar sugli Champs-Élysées e nei dintorni. Spettacoli teatrali cancellati e partite di calcio della Ligue 1 posticipate, compresa quella del Paris Saint-Germain contro il Montpellier. Si preannuncia un sabato senza precedenti a Parigi in vista ...

GILET GIALLI in marcia su Parigi : domani chiuse Torre Eiffel e Louvre - blindati in strada : I Gilet gialli si apprestano a scendere in strada per il quarto sabato consecutivo: a Parigi chiusi alcuni monumenti simbolo, ma anche scuole, banche e negozi. Ai manifestanti che protestano contro il caro vita si aggiungeranno gli studenti.Continua a leggere

Le bufale più diffuse sulle proteste dei GILET gialli : ...è arrivata negli ultimi giorni anche in Italia riguarda una presunta ghigliottina che i gilet gialli avrebbero montato in piazza come simbolo della loro protesta e come messaggio alla classe politica ...