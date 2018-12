Gigi Radice è morto L' omaggio di Milan e Torino | Pulici | ' Era un papà'

Juventus-Inter LIVE : minuto di silenzio in ricordo di Gigi Radice [VIDEO] : 20.20 – Ai microfoni di Sky Sport intervengono Brozovic e Chiellini. Il croato: “Loro sono una squadra forte, ma siamo venuti qua per vincere. Dobbiamo giocare veloce e fare più gol quando ci troviamo davanti. Perisic è un grande giocatore e questa sera lo dimostrerà”. Il centrale della Juventus: “La distanza non conta, perché è Juve-Inter. Ne ho fatti tanti e in queste partite le distanze si annullano. ...

È morto Gigi Radice : con lui il Torino vinse l’ultimo scudetto : Lutto nel mondo del calcio. Si è spento, all’età di 83 anni, Luigi Radice. Una carriera legata ai colori del Milan e a quelli del Torino, prima da giocatore e poi da tecnico. Prima giocatore, 10 anni al Milan col quale vinse -fra i tanti trofei- la Coppa campioni nel ’63. Poi allenatore per 30 anni fino al 1997. Ha allenato grandi squadre come Torino, Inter, Milan, Fiorentina, Roma, Bologna e ha vinto uno storico scudetto col ...

E’ morto Gigi Radice - con lui l’ultimo scudetto del Torino : MORTE Gigi Radice – Lutto nel mondo del calcio, è morto all’età di 83 anni, Luigi Radice. Una carriera legata al Milan ed al Torino prima come giocatore e poi come allenatore. In rossonero vinse tre scudetti a cavallo tra gli anni Cinquanta e Sessanta, prima dello storico trionfo nella Coppa dei Campioni del 1963, […] L'articolo E’ morto Gigi Radice, con lui l’ultimo scudetto del Torino proviene da Serie A News ...

E' morto Gigi Radice - l'allenatore che riportò il Torino allo scudetto : Nereo Rocco diceva di lui che aveva "l'intelligenza giusta per poter leggere il campo come fosse un libro". Diceva anche che aveva "pure la curiosità e il carattere giusto per poter insegnare il calcio". Faceva ancora il calciatore, terzino sinistro, quando il Paron disse questo. Lo stava allenando

Addio Gigi Radice - "mister" di un Toro poetico : Gigi Radice è morto a 83 anni. È stato un giocatore di grinta e talento e un allenatore esemplare e concreto ai tempi di un calcio che era poesia, prato verde, spalti gremiti, la radio con le voci di Enrico Ameri e Sandro Ciotti. Il suo nome resterà per sempre legato allo scudetto conquistato sulla panchina del Toro nel 1976, il primo e per ora unico del dopo Superga.Quello era un Torino che giocava un calcio favoloso: ...

