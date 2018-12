' Gesù? Per Salvini un clandestino' | prete chiude chiesa a Natale

Totti visita a sorpresa il Bambino Gesù e si commuove per Tommy : L'ex capitano giallorosso si è intrattenuto con i bambini in ludoteca e poi ha visitato i reparti di Cardiologia , Medicina dello Sport e Anestesia e Rianimazione Cardiochirurgica . E proprio all'...

Prete chiude chiesa per Natale contro Decreto Salvini/ Don Paolo Farinella scomunica Ministro : "Gesù migrante" - IlSussidiario.net : Prete di Genova, Don Paolo Farinella chiude chiesa per Natale in obiezione di coscienza contro il Decreto Salvini: 'Gesù era il migrante dei migranti'

IPOCRITA FARE IL PRESEPE/ Perché non ne siamo degni : ma Gesù è venuto anche per chi non lo accoglie... - IlSussidiario.net : Don Luca Favarin è un uomo che davvero dona la sua vita al prossimo. Per questo ha ammonito gli altri a non FARE il PRESEPE: non lo meritano.

Padova - don Favarin 'Ipocrita fare il presepio - Gesù era un migrante e noi li lasciamo per strada' : Padova. 'Oggi fare il presepio è ipocrita. Il presepe è l'immagine di un profugo che cerca riparo e lo trova in una stalla. Esibire le statuette, facendosi magari il segno della croce davanti a Gesù ...

Padova - don Favarin : "Ipocrita fare il presepio - Gesù era un migrante e noi li lasciamo per strada" : Il prete da anni si occupa di accoglienza. Ora attacca il decreto sicurezza di Salvini: "Applaudire le sue politiche e poi preparare le statuette è schizofrenia pura. Un Natale senza natività è più coerente con questo clima volgare"

Maestre cancellano la strofa su Gesù Per non offendere i musulmani - bimba di 10 anni si ribella : «Su, brindiamo! Festeggiamo! Questo è il giorno di Gesù» ripete la strofa della canzoncina «Buon Natale in allegria» che ha rischiato di innescare un nuovo caso...

Venezia - maestre “cancellano” Gesù dalla canzone di Natale : bimba raccoglie firme per reinserirlo : A raccontare questo episodio avvenuto in una scuola elementare nella provincia di Venezia è stato il consigliere veneto della Lega Nord Alberto Semenzato, che non ha esitato a ringraziare la bambina “protagonista” della storia. La piccola avrebbe raccolto le firme dei compagni per cantare la versione originale della canzoncina natalizia.Continua a leggere

Alessandro Maria Montresor trasferito al Bambino Gesù di Roma : la speranza è il trapianto di midollo da genitore : Alessandro Maria Montresor, il Bambino di 19 mesi affetto da una malattia genetica rarissima in cerca di un donatore di midollo, è arrivato a Roma. Dopo la corsa contro il tempo per trovare qualcuno compatibile, finita però senza un nulla di fatto, l’ospedale pediatrico Bambino Gesù, uno dei migliori centri oncoematologici, ha deciso di tentare un’ultima strada: un trapianto da genitori. Così il piccolo, nato a Londra da italiani, è ...

Hiv - parte da Bambin Gesù sperimentazione internazionale vaccino pediatrico : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Alex sarà operato a metà dicembre : avviati gli esami al Bambino Gesù : sarà operato a metà dicembre, il piccolo Alex, il bimbo di diciotto mesi affetto da una rara malattia genetica, trasferito a Roma da Londra, la città in cui vive con i genitori,...

Corsa contro il tempo per salvare Alex : è al Bambino Gesù Per il trapianto : Al Bambino Gesù, all'avanguardia per questo tipo di cure, Alex verrà sottoposto a una tecnica di trapianto innovativa per la quale l'ospedale romano è tra i primi al mondo: con tale metodica sono ...

Alex al Bambino Gesù di Roma : test medici sui genitori per scegliere il donatore | "Condizioni buone - farmaco contiene malattia" : La mamma e il papà si sottopongono a test medici, anche per capire quale genitore è più adatto all'operazione

Il piccolo Alessandro Maria è arrivato a Roma : al Bambin Gesù l'ultima speranza di salvarlo : Il Bambino lotta contro una malattia genetica rarissima. I medici ora tenteranno di sottoporre il piccolo ad una terapia...

Alex è arrivato al Bambino Gesù di Roma : l'ultima speranza di salvarlo : Il piccolo Alessandro Maria Montresor è arrivato all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, dopo un viaggio partito da Londra. Alex, che ha 18 mesi ed è affetto da una grave patologia genetica fin ...