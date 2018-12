Germania | oggi la Cdu elegge l’erede della Merkel | Merz è favorito su AKK e Spahn In

Così la Germania sfrutta i migranti : alloggi indegni e salari da fame : È il crollo di un intero mondo politico, cui segue il cedimento del 'mito' del sistema tedesco per l'integrazione, e l'occupazione, dei migranti. A mettere l'accusa nero su bianco è l'Istituto ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : oggi il sorteggio. Orario - fasce e possibili avversarie dell’Italia. C’è lo spettro della Germania! : Tra poche ore la Nazionale italiana di Calcio conoscerà il suo cammino verso l’Europeo 2020. Alle 12.00 di oggi, domenica 2 dicembre, si terrà a Dublino il sorteggio dei gironi di qualificazione alla prossima rassegna continentale, la cui prima fase si svolgerà in dodici nazioni differenti tra cui l’Italia. Gli azzurri guidati dal commissario tecnico Roberto Mancini saranno in prima fascia, ma le insidie non mancheranno. Con ...

La Germania ha vietato di viaggiare nella zona Schengen a 18 cittadini sauditi accusati di essere coinvolti nell’omicidio di Khashoggi : La Germania ha imposto il divieto di entrare e muoversi nella zona Schengen a 18 cittadini sauditi accusati di essere coinvolti nell’omicidio di Jamal Khashoggi, giornalista e dissidente ucciso nel consolato saudita a Istanbul lo scorso 2 ottobre. La decisione

Khashoggi - Germania blocca la vendita di armi all'Arabia Saudita : La Germania scarica l'Arabia Saudita dopo l'omicidio di Jamal Khashoggi, il giornalista Saudita brutalmente ucciso nel consolato Saudita di Istanbul il 2 ottobre scorso. Il govenro di Berlino ha completamente bloccato le esportazioni di armi verso il Paese arabo. Come ha spiegato un portavoce del ministero dell'Economia tedesco, la misura guarda anche i contratti già approvati. Una specificazione importante, dal momento che, fino a questo ...

Khashoggi : la Germania vieta l'ingresso a 18 sauditi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Nations League - i risultati di oggi : Olanda-Francia 2-0 - la Germania retrocede in Serie B! Danimarca promossa : La Germania precipita nella Serie B della Nations League! Questa è la grande notizia della serata per quanto riguarda la neonata competizione organizzata dalla UEFA: l’Olanda ha infatti sconfitto la Francia per 2-0 grazie al gol di Wijnaldum al 44′ e al rigore trasformato da Depay al 95′, costringendo così i Campioni del Mondo 2014 alla retrocessione. Un durissimo colpo per la compagine teutonica che tra tre giorni tornerà in ...

Bond oggi : Bund ambiguo - Germania fiacca. Cosa succede? : L'unico dato favorevole viene dal rapporto debito/Pil al 64,1%, in netta decelerazione dal 2012 in poi, complice la politica monetaria della Bce. Anche su questo fronte c'è chi vede però nero: ...

Calcio donne : oggi Germania-Italia : ANSA, - ROMA, 10 NOV - Con la qualificazione in tasca al Mondiale di Francia 2019, la Nazionale Femminile si appresta a scendere in campo per il secondo test in chiave mondiale oggi contro la Germania ...

Germania-Arabia Saudita : ministro Esteri Maas - in corso revisione licenze esportazioni armi a Riad per caso Khashoggi : Dopo l'Algeria con 741,3 miliardi di euro, il regno degli Al Saud è il secondo acquirente di armi tedesche nel mondo per un valore di 416,4 milioni di euro. , segue, , Geb,

Khashoggi - Germania : serve posizione comune Ue su stop armi a Riad : ... dopo l'omicidio del giornalista Jamal Khashoggi: lo ha dichiarato oggi il ministro dell'Economia tedesco, Peter Altmaier. Il ministro ha ricordato la posizione della cancelliera Angela Merkel, ...

Francia-Germania - Calendario Nations League 2019 oggi : orario d’inizio e come vederla in tv : oggi, martedì 16 ottobre alle 20.45, andrà in scena allo Stade de France una grande classica del calcio continentale. Francia e Germania si confronteranno nella quarta giornata di incontri della Nations League 2019, valida per il gruppo 1. Un match importante che vedrà confrontarsi i campioni del mondo in carica di Russia 2018 e gli iridati del 2014, reduci però da un periodo molto complicato. Gli uomini di Loew, infatti, dopo essere stati ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora Germania : spari e presa di ostaggi in stazione a Colonia - 15 ottobre 2018 - : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: elezioni locali in Germania, crollo del CSU. spari nella stazione di Colonia, ci sarebbero degli ostaggi presi.

