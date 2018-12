Germania - Cdu | si apre il congresso per il dopo Merkel

Germania chiude un'era - l'affettuoso addio di Merkel alla Cdu : In riferimento alla crescita del populismo in tutto il mondo e a quella che ha definito una frammentazione dei valori europei condivisi, Merkel ha sottolineato che l'ordine di cui è portabandiera ...

Germania - oggi la Cdu elegge l’erede della Merkel : Merz è favorito su AKK e Spahn. In ballo anche il futuro volto dell’Unione : Non sono chiamati a scegliere solo il leader della Cdu i 1.001 delegati riuniti oggi in Congresso ad Amburgo: dovranno indicare quello che probabilmente sarà il futuro leader della Germania e, quindi, dell’Unione Europea. Poche ore e l’Unione Cristiano-Democratica tedesca perderà la donna che è stata alla sua guida per 18 anni. Angela Merkel lo aveva annunciato a fine ottobre: “Non mi ricandido alla presidenza della Cdu, serve un nuovo ...

Germania - al via il congresso Cdu per designare successore Merkel : La cancelliera ha deciso di lasciare la guida dell'Unione Cristiano-Democratica, Cdu, dopo la pesante sconfitta subita alle urne nei mesi scorsi, in vista della sua uscita di scena politica, nel &...

Germania - al via il congresso Cdu per designare successore Merkel : Con il suo sostegno a Merz, Schaeuble ha di fatto criticato la politica seguita dalla cancelliera. A suo giudizio, Merz è un politico "che manda segnali chiari con concetti chiari, che ha il coraggio ...

Germania - giovani Cdu imbarazzano Angela Merkel : i militanti cantano l'inno nazista : È la sera dell'anniversario della Notte dei Cristalli quando alcuni giovani militanti della Cdu, il partito di Angela Merkel, intonano una canzone della Wehrmacht, l'esercito tedesco ai tempi di Hitler. Un video che, comprensibilmente, sta mettendo in grave imbarazzo il partito guidato dalla cancelliera tedesca.A quanto riferiscono il quotidiano berlinese Tagesspiegel e il sito online dello Spiegel, un gruppo di militanti della Junge ...

Germania e Unione europea "non devono ritrarsi in se stesse da oggi al 2030, lasciando il mondo ad altri che difendano il multilateralismo"

Germania - dilemma Cdu per il dopo Merkel : Per questo dietro le quinte si muovono anche Peter Altmaier e Ursula von der Leyen, ministri dell'Economia e della Difesa molto vicini alla Merkel, e il moderato Armin Laschet, premier in Renania ...

Germania - il dopo-Merkel alla Cdu : sfida tra il rivale Merz e la delfina AKK : Chi prenderà il posto di Angela Merkel alla guida della Cdu? La Merkel non intende rinunciare alla poltrona di cancelliera. La rosa dei nomi che girano finora per la leadership della Cdu sembra ...

Germania - Merkel rinuncia alla guida della Cdu e non si ricandida cancelliera : I nuovi candidati Cdu - Secondo la stessa fonte, l'ex capogruppo dell'Unione, Friedrich Merz, sarebbe pronto a candidarsi alla presidenza della Cdu al prossimo congresso. Oltre a Merz anche l'attuale ...

Germania - Merkel lascia la guida Cdu dopo 18 anni. Resta cancelliera fino a fine mandato - no a incarichi Ue : Angela Merkel, da 18 anni alla guida dell’Unione dei cristiano-democratici Cdu e da 13 anni alla guida della Germania come Cancelliere, avrebbe deciso di rinunciare alla leadership del partito al congresso in programma a inizio dicembre...

Germania - Merkel lascia la guida Cdu dopo 18 anni. Resta cancelliera fino a fine mandato : Angela Merkel, da 18 anni alla guida dell’Unione dei cristiano-democratici Cdu e da 13 anni alla guida della Germania come Cancelliere, avrebbe deciso di rinunciare alla leadership del partito al congresso in programma a inizio dicembre...

Germania - Merkel lascia la guida Cdu dopo 18 anni : Angela Merkel, da 18 anni alla guida dell’Unione dei cristiano-democratici Cdu e da 13 anni alla guida della Germania come Cancelliere, avrebbe deciso di rinunciare alla leadership del partito al congresso in programma a inizio dicembre...