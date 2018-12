Genova | Ponte Morandi | Demolizione dal 15 dicembre Ultime notizie | Bucci

Genova - Bucci : 'La ricostruzione del Ponte Morandi partirà già dal 31 marzo' : Dopo aver consegnato in Procura il progetto di demolizione del Ponte Morandi , il sindaco di Genova e commissario straordinario, Marco Bucci , ha annunciato che la ricostruzione partirà già il 31 ...

Ponte Genova - Bucci : "Demolizione dal 15 dicembre" : Il cantiere per la demolizione del Ponte Morandi aprirà il 15 dicembre e la ricostruzione avrà inizio alla fine di marzo . Ad annunciarlo è il sindaco di Genova e commissario straordinario Marco Bucci ...

Ponte Genova : Bucci - Autostrade fuori da demolizioni : Il sindaco-commissario: 'Saranno almeno 100 gli appartamenti che verranno abbattuti su 256 abitazioni sfollate. Poi vedremo se ce ne saranno altri' - Su tempi e modi per la demolizione del Ponte di ...

Crollo Genova - Bucci : da fine marzo al via ricostruzione ponte : Genova, 7 dic., askanews, - La demolizione di ponte Morandi inizierà a metà dicembre e dalla fine di marzo cominceranno i lavori di ricostruzione del viadotto sul torrente Polcevera. Lo ha confermato ...

Ponte Genova : Bucci - il 15 dicembre parte demolizione - a marzo ricostruzione : La demolizione di Ponte Morandi inizierà a metà dicembre. Ne è convinto il sindaco e commissario per la ricostruzione Marco Bucci che ha detto:"Sono convinto che il giorno 15 vedremo le macchine in funzione". Per i tempi di ricostruzione, il sindaco ha detto:"I tempi sono quelli per iniziare a ricostruire alla fine del mese di marzo"

Ponte Morandi - Toninelli : “Genova tornerà più forte di prima in pochi mesi - o al massimo anni” : “Genova tornerà più forte di prima in pochi mesi, al massimo anni”. Così il ministro alla Infrastrutture, Danilo Toninelli, al Consiglio Trasporti a Bruxelles. L'articolo Ponte Morandi, Toninelli: “Genova tornerà più forte di prima in pochi mesi, o al massimo anni” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Genova - la maratona per le vittime del ponte | : La corsa, a cui si sono iscritti oltre 1500 runners, mancava in città da 14 anni. Nel percorso anche un passaggio davanti ai resti del Morandi

Crollo del ponte Morandi - la Procura di Genova vuole sentire Delrio e Di Pietro : La Procura di Genova ha deciso di sentire gli ex ministri delle Infrastrutture Graziano Delrio e Antonio Di Pietro nell'ambito dell'inchiesta sul Crollo del ponte Morandi . Una scelta, scrive il "...

Genova - torna la maratona : 43 km per ricordare vittime ponte Morandi - : Dopo 14 anni nel capoluogo ligure riparte la Genova City Marathon, con un traguardo simbolico all'altezza del viadotto crollato lo scorso 14 agosto. Il percorso passa anche da Boccadasse, il borgo di ...

Genova - torna la maratona : 43 km per ricordare vittime ponte Morandi : Genova, torna la maratona: 43 km per ricordare vittime ponte Morandi Dopo 14 anni nel capoluogo ligure riparte la Genova City Marathon, con un traguardo simbolico all’altezza del viadotto crollato lo scorso 14 agosto. Il percorso passa anche da Boccadasse, il borgo di pescatori devastato dalla mareggiata del 29 ottobre ...

Ponte Genova - ok a indennizzo inquilini : 17.22 L'Avvocatura dello Stato di Genova, con il suo parere, ha chiarito l'esatto indennizzo dovuto agli abitanti e ai proprietari degli immobili che saranno oggetto di cessione per consentire i lavori di demolizione e ricostruzione del Ponte Morandi. Gli inquilini saranno indennizzati. Ai proprietari residenti spettano tutte le indennità previste nel decreto Genova, ai non residenti è riconosciuta l' indennità di euro 2.025,50 per mq. Per gli ...

Scala - la prima con 'Attila' di Verdi. Livermore : 'Dopo il ponte di Genova abbiamo cambiato la scenografia' : Ci sarà qualche nostalgico di elmi e corna e pellicce? È la domanda che si è posto, non senza ironia, Davide Livermore , regista dell' Attila di Giuseppe Verdi che il 7 dicembre aprirà la stagione ...

Per il nuovo ponte di Genova è sfida tra Piano e Calatrava : Genova, 29 nov., askanews, - Sarà annunciato la prossima settimana il progetto per il nuovo viadotto autostradale sul torrente Polcevera scelto dal sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione ...