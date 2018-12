Genova | Bucci | ' La ricostruzione del Ponte Morandi partirà già dal 31 marzo'

Genova - Bucci : "La ricostruzione partirà dal 31 marzoPer la demolizione saranno coinvolte dieci aziende" : Il sindaco e commissario straordinario ligure ha annunciato le novità sui lavori al viadotto Polcevera. A partire dalla distruzione dei monconi: "Il progetto che abbiamo è solido, farà un'ottima impressione al procuratore. Sono convinto che il 15 dicembre potremo iniziare a demolire", ha affermato Bucci

Ponte Genova : Bucci - Autostrade fuori da demolizioni : Il sindaco-commissario: 'Saranno almeno 100 gli appartamenti che verranno abbattuti su 256 abitazioni sfollate. Poi vedremo se ce ne saranno altri' - Su tempi e modi per la demolizione del Ponte di ...

Ponte Genova : Bucci - non ho visto diffide : ANSA, - Genova, 23 NOV - "Non ho visto alcuna diffida formale. Le notizie di questa mattina mi hanno davvero sorpreso, Aspi dice che possono partecipare e hanno mandato il progetto esattamente come ...

Ponte Genova - Bucci : 'Progetti entro il 26 - in dieci giorni decidiamo' - : Il sindaco e Commissario per la ricostruzione del viadotto sul Polcevera lo ha annunciato parlando a margine dell'apertura di corso Perrone, vicino ai monconi del Morandi. Ieri blitz della Guardia di ...

Genova - corso Perrone apre domattina. Bucci : «Passo avanti per la Valpolcevera» : Ultimati i lavori di protezione dal possibile distacco di detriti. Sarà nuovamente percorribile, da giovedì, la strada sulla sponda destra del torrente

Crollo ponte Genova - Bucci : “La strada sotto il Morandi riapre venerdì” : “Venerdi’ prossimo sara’ riaperto corso Perrone, i lavori di costruzione della mantovana stanno andando avanti, contiamo di finire i lavori giovedi’ prossimo e di riaprire al traffico la strada sotto ponte Morandi’ venerdi’ a meno che il maltempo non causi ritardi la prossima settimana”. Lo annuncia il sindaco e commissario per la ricostruzione Marco Bucci stasera a Genova in una conferenza stampa ...

Dl Genova - Bucci : nuovo ponte sarà il regalo per il Natale 2019 : Genova , askanews, - Il nuovo ponte sarà il regalo per il Natale 2019. Lo ha assicurato il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione di ponte Morandi Marco Bucci all'indomani del via libero ...

Genova - Bucci : anche aziende straniere coinvolte nella ricostruzione : Il sindaco-commissario ha inviato 15 lettere ai potenziali interessati, anche se Aspi nono sarà fuori dalla partita anche per gli indenizi agli sfollati -

Ponte Genova : ecco le dieci imprese chiamate da Bucci per la ricostruzione : Il Gruppo Fagioli , Reggio Emilia, è uno dei principali operatori al mondo specializzati in macchinari complessi per sollevamento e spedizioni. Fincantieri non ha bisogno di presentazioni, leader ...

Dl Genova : Bucci - chiariremo rimborsi : ANSA, - Genova, 16 NOV - "Procederemo con un decreto apposito da collegare alla legge per chiarire la questione degli indennizzi per gli sfollati di ponte Morandi". Lo ha detto il sindaco di Genova e ...