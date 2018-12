Genoa | Prandelli subito al lavoro a Pegli

Genoa - comincia l’era Prandelli : nel pomeriggio dirigerà il primo allenamento : Questa mattina è iniziata l’avventura di Cesare Prandelli col Genoa: l’allenatore è arrivato alle 10:30 a Villa Rostan, sede del Genova, e oggi pomeriggio dirigerà la prima seduta di allenamento alle 14.30. Ieri sera dopo l’esonero di Ivan Juric, figlio della clamorosa sconfitta del Grifone ai sedicesimi di Coppa Italia contro l’Entella (squadra che milita in Serie C), il tecnico è stato contattato dal presidente ...

Genoa - con Prandelli sarà rivoluzione tattica : ecco come cambia l’11 dopo l’addio di Juric : Il Genoa ha annunciato l’arrivo di Prandelli in panchina dopo l’esonero di Juric dal ruolo di tecnico della prima squadra Cesare Prandelli è il nuovo allenatore del Genoa. dopo una serie di gare disastrose, Juric è stato sollevato ieri dal ruolo di tecnico del Grifone, a seguito di una cocente sconfitta in Coppa Italia contro l’Entella, squadra di Serie B. Il nuovo corso targato Prandelli sarà abbastanza rivoluzionario ...

Coppa Italia - Entella fatale a Juric : il Genoa s'affida a Prandelli : Entella avanti agli ottavi di Coppa Italia con merito, 9-10, 3-3 al 120',, dopo i supplementari e sedici rigori. Decisivo l'errore di Lapadula dal dischetto, parata di Paroni,. Genoa sconfitto e ...

