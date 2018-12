Games Awards 2018 | Tutti gli annunci

gamerbrain

: Hades, il nuovo titolo di Supergiant Games è stato annunciato ai The Game Awards 2018 #pcexpander #cybernews - pcexpander : Hades, il nuovo titolo di Supergiant Games è stato annunciato ai The Game Awards 2018 #pcexpander #cybernews - dan9it : 3 ore perse di sonno per una live dei Games Awards RIDICOLISSIMA!!! #TheGameAwards -

(Di venerdì 7 dicembre 2018) Si è appena conclusa l’edizionedei, in questo articolo vogliamo riassumerviglifatti durante la premiazione.gliAshen disponibile da oggi su Xbox One e PC Windows 10ato Journey to the Savage Planet, previsto per il 2019 su PC, PS4 e Xbox One. Si tratta di un’avventura Sci-Fi ambientata su un pianeta inesplorato, con elementi action e sessioni esplorativeato Marvel La Grande Alleanza 3 in esclusiva Nintendo Switch, previsto per il 2019. Per la prima volta nella serie è disponibile una nuova camera chiamata Eroica, la quale permette di avere una visione migliore, oltre la possibilità di giocare in co-operativa online, offline e wireless fino a 4 giocatoriato lo sviluppo di Sayonara Wild Hearts in esclusiva Nintendo Switch, ideato dai creatori di ...